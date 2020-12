„Je pravda, že domácí byli lepší,“ uznal kvalitu výkonu domácích hokejistů kolínský trenér Petr Martínek. „Přesto jsme zase sahali po bodíku, ale dělali jsme dětské chyby a Havířov nás potrestal,“ ulevil si trenér Kolína.

Hosté nemají body a co je ještě horší, zřejmě přišli o svého elitního útočníka Jana Veselého. „Hned musel do nemocnice. Má zraněné stejné koleno jako předtím. Mám obavu, aby to nebylo vážné. Pro Honzu je to hodně nefér a pro nás velké oslabení. Ale budeme se s tím muset v dalších zápasech vyrovnat,“ nebylo příliš do řeči kolínskému kormidelníkovi.

Kozlové nezačali dobře, celkem rychle prohrávali. „Domácí na nás vlétli, my jsme nezachytávali jejich útoky. Postupem času jsme se zlepšili, ale rozhodně to nebyl náš nejoptimálnější výkon. Už jsme v letošní sezoně předvedli lepší. Musím ale říct, že soupeř byl výborný a pro nás je to zase ponaučení,“ hledal na porážce pozitiva kouč Kozlů.

Problém číslo dvě. Hostům nevyšel ani začátek druhé třetiny, po třinácti vteřinách inkasovali druhý gól. „To už bylo hodně smutné. Navíc jsme ten gól dostali při naší přesilovce. Soupeři jsme přihráli před branku. To se nesmí stát,“ měl jasno Martínek.

Ze šoku se ale kolínští hokejisté vzpamatovali a zápasu dali nový náboj. Dvěma góly totiž vyrovnali. Bylo znovu o co hrát, naděje neumřela. „Šance zase žila. A já jsem věřil, že dokážeme bodovat,“ uvedl kouč Kolína.

Jenže rozhodující branku dali domácí. Hostům nepomohlo ani vyloučení Prokeše chvíli před koncem. „V závěru jsme při té přesilovce tlačili, hráli jsme i bez gólmana, ale nevyšlo to a jsme opět bez bodu. A moc nás mrzí to zranění Veselého,“ dodal Petr Martínek.