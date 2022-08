Domácí hokejisté po první periodě prohrávali nejtěsnějším rozdílem, pak ale skóre otočili a nadále jej navyšovali. Přítomní fanoušci tak mohli být s prvním vystoupením Kozlů na kolínském stadionu spokojeni.

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín měl v první části tři přesilové hry, ani jednu ale nedokázal využít. To hosté naložili s početní výhodou lépe a kapitán Szathmáry dal svým gólem výsledek první třetině. Kozlové mohli vyrovnat, Málka zachránila tyč. Vše podstatné se odehrálo ve druhé části, kdy Kolín otočil skóre na 2:1 a pak přidal třetí branku. A když ani jednou neinkasoval v poslední třetině a sám přidal díky Veselému dva góly, bylo o vítězi jasno.

„Věděli jsme, že chceme výkonem nalákat fanoušky, proto jsme se na zápas plně koncentrovali. Bylo to pro nás důležité utkání i z pohledu psychiky. A to se nám povedlo,“ radoval se jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Soupeře jsme od začátku přehrávali, z čehož pramenily jeho fauly, ale přesilovky nám nešly. I proto, že se jim zatím nevěnujeme. Trošku nám tím soupeř rozhodil herní koncept, ale od druhé části kluci přeřadili na vyšší level a zaslouženě jsme vyhráli. Po zbytek utkání jsme dominovali,“ chválil tým Martínek.

Toho potěšila i divácká návštěva a atmosféra. „Za to divákům děkujeme. Byla to paráda a proto ten hokej hrajeme. V závěru fanoušci vytleskali celé mužstvo. Snad se jim to líbilo,“ uvedl kouč Kolína.

I další zápas hraje Kolín doma, ve čtvrtek hostí od 17.30 hodin rezervu Dynama Pardubice. „Opět přijede zajímavý soupeř. Něco o nich víme, ale především se koukáme sami na sebe a na náš výkon. Chceme hrát svůj styl,“ dodal Martínek.

Branky a nahrávky: 29. Ouřada (Jankovský), 30. Pajer, 39. Niko (Síla, Šedivy), 54. Veselý (Pajer), 57. Veselý (Čáp, Koukal) – 15. Szathmáry. Třetiny: 0:1, 3:0, 2:0.

SC Marimex Kolín: Soukup (Sajdl) – Naar, Čáp, Pinkas, Niko, Piegl, Kukla, Kolmann – Pajer, Koukal, Veselý, Sklenář, Nedvídek, Král, Jankovský, Moravec, Ouřada, Síla, Morong, Šedivý.

HC Slavia Praha: Málek (Pittr) – Hejda, Szathmáry, Žovinec, Němeček, Barák, Klikorka – Strnad, Kern, Růžička, Všetečka, Knotek, Mrňa, Houška, Pšenička, Brož, Šíma, Labuzík, Turek.