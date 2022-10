Video, foto: Sláva! Série porážek skončila, Kozlové poslali do kolen Vsetín

Zápas dvou týmů, kterým se v posledních utkáních Chance ligy vůbec nedařilo. Kolín měl za sebou pět porážek v řadě, Vsetín prolomil sérii nepříznivých výsledků v utkání se Slavií, po kterém Pražané odvolali trenéra. Bylo to hlavně o tom, kdo ze sebe setřese dříve tíhu okamžiku. To se sice povedlo Vsetínským, ale nakonec to bylo z jejich strany vše a domácí kráčeli drobnými krůčky k tolik potřebnému vítězství. V každé třetině dali jeden gól a to jim stačilo.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Vsetín | Video: Deník/Vladimír Malinovský