Oba týmy šly do zápasu v podobném rozpoložení. Kozlové prohráli oba únorové zápasy před reprezentační pauzou, Frýdek zase padl v základní hrací době z posledních pěti střetnutí hned čtyřikrát.

Jestli se něco Kolínským nepovedlo, tak to byla hlavně prostřední třetina. V ní inkasovali tři branky a byli na kolenou. Naopak domácí byli díky tříbrankovému polštáři naprosto v pohodě a na jejich hře to bylo znát.

Jako první dal gól hostující Lang v deváté minutě. Dostal parádní přihrávku do jízdy od Moronga a stejně parádně si poradil s koncovkou. Domácí srovnali krok ještě v první periodě. Hotěk prokázal obrovský přehled a nabil zcela volnému Haasovi na kruhu. A ten byl neomylný.

Rozhodující trefa padla z trestného střílení. Dostálek si položil Soukupa a nad jeho betonem prolétl puk do sítě. Netrvalo dlouho a Kozlové lovili kotouč ve své síti potřetí. To byl pro hosty pořádný šok. A ještě větší přišel ve 37. minutě. Kapitán domácích trefil Soukupa do hrudi, puk spadl před kolínského gólmana a zblízka jej dopravil do brány Hotěk. Tři inkasované góly a žádný vstřelený by otřásly s každým týmem.

Kolín si díky své aktivitě na začátku poslední třetiny vynutil přesilovku, s tou ale nenaložil dobře. V průběhu dalších minut marně hledal cestu k brance protivníka. Domácí dobře bránili, byli organizovaní. A to jim stačilo, pohodlně si hlídali svůj náskok. Dostálek se řítil sám na Soukupa, ten se ale překonat nenechal. Toho pokořil až Doktor a tím zhasla poslední jiskřička naděje pro Kolín.

Kolín hraje ve středu další utkání, na svém ledě hostí od 18 hodin pardubickou rezervu.

Branka a nahrávky: 15. Haas (Hotěk, Klimša), 29. Dostálek, 30. Klimša (Hotěk, Haas), 37. Hotěk (Teper), 56. Doktor (Vrdlovec, Dostálek) – 9. Lang (Morong, Čáp). Třetiny: 1:1, 3:0, 1:0.

HC Frýdek-Místek: Švančara – Havránek, Teper, Zeleňák, Michálek, Sova, Žůrek, Homola – Svačina, Zeman, Macháček – Doktor, Vrdlovec, Dostálek – Hotěk, Haas, Klimša – Geidl, Matěj, Ramik.

SC Marimex Kolín: Soukup – Gaspar, Čáp, Piegl, Zajíc, Aubrecht, Naar, Jelínek – Novák, Koukal, Král – Pajer, Korkiakoski, Kadlec – Lang, Morong, Ouřada – Šedivý, Matějček, Moravec.