Minule start do utkání zaspali, teď si vše vynahradili. Kolín šel do vedení hodně rychle. Veselý sice střílel z velkého úhlu a až od mantinelu, domácí gólman puk neudržel a na správném místě stál obránce Síla. Kozlové se chopili zápasu více než dobře. Pak sice diktovali tempo hry především domácí, byli aktivnější a nebezpečnější, obrana Kolína včetně gólmana Kuzněcova statečně odolávala. Také druhou branku dali hosté. Forčekující Šafránek obral obránce o puk, připravil jej číhajícímu Veselému a ten se do zápasových statistik zapsal podruhé. Tentokrát přesnou trefou. Kozlové uhájili dvougólové vedení až od konce první třetiny.