Byla to óda na hokej a tak trochu odměna pro fanoušky za celou sezonu. Chybělo však jediné – zvítězit. Ale takový je sport. Kolín dal úvodní gól v první třetině, další už nepřidal. Hostům stačily na výhru dva góly.

Na obou týmech bylo vidět, že si chtějí zápas nadstavby užít. Především kolínští hokejisté byli k neudržení, kozlů bylo neustále plné hřiště a prostějovský gólman Bláha se měl v první třetině co ohánět. Měl i štěstí, že domácí několikrát nemířili ve výhodné pozici přesně. Odolával dlouho. Až do sedmnácté minuty, kdy jej překonal Pinkas. Stadion explodoval, fanoušci ještě přidali a atmosféra byla parádní. Kolínský brankář Kuzněcov měl o mnoho právě méně, když však musel zasahovat, vytáhl parádní zákrok. Skvostně lapil do košíčku své lapačky pumelenici Miloslava Jáchyma.

Kolín to letos na Brno prostě neumí. Prohrál i čtvrté utkání

Ani ve druhé části oba celky neubraly na rychlosti, aktivitě a dravosti. Diváci se měli rozhodně čím bavit. Šance se střídaly před oběma bránami, brankáři předváděli, proč jsou jedničkami svých barev. Stejně jako v první třetině, tak i v té druhé padl jediný gól. Ten dali ale hosté. Čáp chtěl využít dvojnásobnou přesilovku svou ranou, Prostějovští střelu zblokovali, navíc tak šťastně, že se puk odrazil před trestnou lavici, odkud zrovna na led naskočil Jiránek. Svoje sólo zakončil vyrovnávací brankou. A bylo zase o co hrát, rozhodnout měla závěrečná část.

Po pěti minutách hry ve třetí periodě měl obrovskou šanci Veselý, nechal ale vyniknout hostujícího brankáře. Pak Kolín nevyužil přesilovou hru, tak trestal protivník. Beránek dostal hodně volného prostoru, zavezl puk až před Kozněcova a naservíroval jej Švecovi. Ten měl celkem snadnou úlohu, navíc mířil naprosto dokonale. Jestřábi tak skóre otočili na svoji stranu a na tahu byli kozlové. V závěru hodně plály emoce, bylo hodně vyloučených, především na straně Prostějova. Jenže domácí borci toho využít nedokázali a hosté těsnou výhru uhájili.

Druhý zápas série hrané na dva vítězné zápasy se hraje v pondělí v Prostějově, tam by se hrál také případný třetí rozhodující zápas hned o den později.

Kolín – Prostějov 1:2

Branky a nahrávky: 17. Pinkas (Síla, Niko) – 38. Jiránek (M. Jáchym, Bláha), 49. Švec (Beránek, Kloz). Třetiny: 1:0, 0:1, 0:1.



SC Marimex Kolín: Kuzněcov – Kukla, Piegl, Niko, Pinkas, Čížek, Čáp, Zorko – Veselý, Šafránek, Jankovský – Ouřada, Štohanzl, Krejčík – Pajer, Morong, Sklenář – Síla, Matějček, Svoboda.



Jestřábi Prostějov: Bláha – Klimíček, M. Jáchym, Husák, Staněk, Zajíc, Havlík, Vala – Rudovský, T. Jáchym, Jiránek – Mrázek, Račuk, Novák – Švec, Kloz, Beránek – Jelínek, Koblížek, Štefka.