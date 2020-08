Takhle to půjde! Hokejisté Kolína se i ve druhém přípravném utkání dočkali vítězství, po Ústí nad Labem dokázali svěřenci trenéra Petra Martínka sestřelit také Kadaň, kterou porazili na jejím ledě 4:3. Všechny branky vstřelili hosté v závěrečné dvacetiminutovce.

Hokejová II. liga: SC Kolín - David servis České Budějovice 3:1. | Foto: Jan Kobzáň

Na severu to z pohledu Kolína dlouho vypadalo na beznadějnou koncovku. Co se podařilo před týdnem v Ústí, kdy „Martínkovci“ bleskově vedli 2:0, to se nevedlo v Kadani dlouhých 47. minut. Mezitím už domácí vedli o dva góly – v první třetině otevřel skóre Kubišta, ve druhé zvýšil na rozdíl dvou tref Svoboda. Oba zářezy Kolín inkasoval ve vlastní přesilovce.