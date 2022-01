Domácí nedávali hostujícímu celku příliš možností k zakončení z dobrých pozic. Precizně čistili předbrankový prostor, gólman Lukeš se mohl na spoluhráče před sebou v tomto směru spolehnout. V první třetině inkasoval jen jedinkrát, navíc to bylo v přesilové hře. Při pokusu Říhy od modré měl zcela zakrytý výhled, navíc puk tečoval projíždějící Pšurný. Škoda, Vsetín srovnal dvanáct vteřin před sirénou. Kolínský zimák rozparádil v desáté minutě kanonýr Veselý a kozlové vedli.

Kdo by čekal, že gól do šatny domácí borce nalomí, ten byl na omylu. Kozlové ukázali opět svoji sílu a se soupeřem si nebrali servítky. Jako by ani nevěděli, že proti nim stojí třetí Vsetín, v jeho památné éře několikanásobný mistr ligy. Nejprve skončil v síti projektil Pajera, záhy vypálil od modré Čáp. Jeho pumelenice byla děsivější než silvestrovská petarda. Ochozy pořádně ožily. Dokonce to vypadalo jako oslavy konce starého a příchod nového roku. Hostující Zeman pak zchladil rozpálené modrobílé barvy, i když jeho teč byla na hranici regulí, domácí se dožadovali odpískání vysoké hole. Jenže skóre 3:2 platilo.

Kolín držel vedení hodně dlouho. Hosté si schovali obrat až na poslední pětiminutovku. V čase 55:39 najel Rob před Lukeše, toho si položil a pak trefil poloprázdnou svatyni. Vedení na stranu kozlů mohl Jankovský, jenže reflexivně zasáhla lapačka vsetínského Sachra. Minutu a dvacet vteřin před koncem základní hrací doby zaúřadoval před brankou Kolína opět Rob a poslal svůj tým do vedení. Domácí se uchýlili ke hře bez brankáře, toho vsetínský Berger využil k pojištění náskoku. Po Jihlavě tak kozlové padli i doma se Vsetínem, který byl v závěrečné periodě jasně lepším týmem.

„Jsme hrozně zklamaní a já těžko hledám slova. Klukům není skoro co vytknout, ale podruhé za sebou jsme ztratili zápas v posledních minutách. A to je obrovská škoda,“ soukal ze sebe jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

Kozlové opravdu dřeli. Odměna se ale nedostavila. „Kluci předvedli parádní výkon plný obětování, důrazu, chtění.. Opět nám ale nevyšel závěr téměř vyhraného střetnutí. Je to strašná škoda hlavně pro sebevědomí hráčů. Odměna se podruhé nedostavila,“ litoval kouč kolínského mužstva.

Nedá se nic dělat, tým musí šlapat dál a nepříznivý vývoj posledních dvou mačů otočit. „Musíme zvednout hlavu. Navíc byla skvělá atmosféra, zase to vypadalo jako na hokeji. Parádní kulisa i parádní hokej,“ dodal zklamaný Petr Martínek.

Kolín – Vsetín 3:5

Branky a nahrávky: 10. Veselý (Miškář, Sklenář), 23. Pajer (Štohanzl), 23. Čáp (Ouřada) – 20. Pšurný (Říha, Zeman), 29. Zeman (Hryciow, Vlach), 56. Rob (Vlach), 59. Rob (Jerofejevs, Pšurný), 60. Berger (Zeman, Jerofejevs). Třetiny: 1:1, 2:1, 0:3.



SC Marimex Kolín: Lukeš – Piegl, Čáp, Pinkas, Niko, Zorko, Čížek, Kukla – Jankovský, Šafránek, Král – Sklenář, Miškář, Veselý – Krejčík, Štohanzl, Pajer – Síla, Matějček, Ouřada.



VHK ROBE Vsetín: Sachr – Jerofejevs, Ondračka, Smetana, Š. Jenáček, Říha, Hryciow, J. Jenáček – Jonák, Pšurný, Rob – Hořanský, Gago, Březina – Berger, Vlach, Zeman – Půček, Kucharczyk, Klímek.