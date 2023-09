Po dvou porážkách se chtěli zase dostat do herní a psychické pohody. Povedlo se. Hokejisté Kolína čtvrté utkání nového ročníku Chance ligy vyhráli na ledě pardubické rezervy o jediný gól. Vítězný gól si připsal veterán Skořepa.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Jihlava | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Pardubice B – Kolín 2:3

Úvodní třetina dopadla lépe pro hostující hokejisty. Ti dokázali vytěžit z minima maximum a vstřelili jediný gól této dvacetiminutovky. Lang spíše nahazoval puk před bránu, ale ten zapadl až do sítě. Šancí bylo v první části málo na obou stranách.

Druhá třetina nabídla čtyři góly. A dva obraty. O vyrovnání se postaral Urban, do vedení poslal Pardubické Herčík, odchovanec Kolína. Jenže Kozlové si vzali vedení zpět a to během pouhé půl minuty. Přesilovou hru využil Ouřada, pak dotlačil puk za záda Vomáčky Skořepa.

Hostující hráči se v poslední třetině zaměřili na defenzivu a bránění těsného náskoku. Jejich záměr jim vyšel na jedničku. Pardubice se snažily, hnaly se dopředu, ale další branku už Kozlové nedostali. A i přesto, že sami také gól nedali, mohli se radovat ze zisku tří bodů. Domácí hráli v závěru více než minutu bez brankáře, ale ani to jim nebylo nic platné.

„Jsme nesmírně šťastní, že se nám podařilo vyhrát. Ale nebylo to vůbec jednoduché,“ oddechl si jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Měli jsme výborný vstup do utkání a brzy jsme se dostali do vedení. Ve druhé třetině jsme při naší přesilovce udělali obrovskou chybu při rozehrávce a domácí srovnali. A pak dokonce skóre otočili. My jsme ale zvedli hlavy a rychle jsme stav otočili na naší stranu. Ve třetí části jsme obrovskou bojovností a vůlí dovedli zápas ke třem bodům,“ radoval se Martínek.

Kozlové hrají další zápas hned v pondělí, od 18 hodin hostí na svém ledě Znojmo. „Obrovsky těžký soupeř. My máme ale stejný cíl jako každý zápas a to je bodovat. Chceme doma podat parádní výkon a potěšit naše diváky,“ dodal kouč Kolína.

Branky a nahrávky: 24. Urban (Voženílek), 33. Herčík (Pochobradský) – 5. Lang (Morong), 36. Ouřada (Moravec), 37. Skořepa (Král, Piegl). Třetiny: 0:1, 2:2, 0:0.

HC Dynamo Pardubice B: Vomáčka – Zdráhal, Tvrdík, Kaštánek, Kubíček, Voženílek, Koudelka, Hebek – Urban, Mikyska, Žálčík – Kaplan, Kaut, Herčík – Pavlata, Pochobradský, Lichtag – Tomas, Zeman, Rouha.

SC Marimex Kolín: Soukup - Hampl, Němec, Piegl, Naar, Pinkas, Gaspar – Pajer, Skořepa, Vrhel – Dlouhý, Moravec, Král – Síla, Koukal, Ouřada – Šedivý, Morong, Lang – Bernat.