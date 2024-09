/VIDEO, FOTO/ Soupeř z nejsilnějších přijel jako první v letošní sezoně na led Kolína. Ve druhém kole Maxa ligy hostili Kozlové jednoho z hlavních favoritů na celkové vítězství v soutěži. Poruba vyhrála základní část minulé sezony a to bude chtít zopakovat. To potvrdila i u Kozlů, když vyhrála o dvě branky. Kolín sice jako první skóroval, pak už ale mířili do černého jen hosté.

Kolín – Poruba 1:3

Domácí hokejisté šli do zápasu posíleni jedním bodem ze zápasu v Prostějově. Ovšem už v první minutě mohli inkasovat, první parádní zákrok musel vytáhnout gólman Soukup. V průběhu úvodní třetiny to nebylo zdaleka naposledy, rozhodně byl o mnoho zaměstnanějším mužem než jeho protějšek. Kozlové ohrozili Dolejše jen sporadicky.

Prohlédněte si video z utkání

Z hokejového utkání Maxa ligy Kolín - Poruba | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Také po druhé části byl stav nerozhodný, diváci se ale dočkali gólů a mnohem více dramatických situací před oběma brankami. Po necelých dvou minutách dostal Všetečka výbornou přihrávku od Ouřady, sice neměl moc času na zamíření, ale jeho rána skončila v síti. Kolínská radost byla velká, ale netrvala dlouho. Přesně dva minuty. Šoustal projel středem obrany před Soukupa a ten neměl šanci. Vzápětí hákoval ve vyložené šanci Křepelka a nabídl hostům samostatné střílení. Soukup ale zasáhl pravým betonem a udržel remízový stav. Přibylo příležitostí i vyloučených, ale branka už do konce druhé dvacetiminutovky nepadla.

Kolínu se povedl do prostřední periody, to samé se podařilo pro změnu hostům v závěrečné třetině, když se podruhé v utkání trefil Šoustal. Kozlové se sice tlačili dopředu, jenže Poruba výborně a důsledně bránila. Spousta kolínských pokusů navíc končila mimo tři tyče. Minutu před koncem se domácí odhodlali ke hře bez brankáře, ale po devíti vteřinách mířil do prázdné Šedivý a pojistil tak výhru favorita.

„Potkali jsme jednoho z hlavních favoritů, který tady předvedl parádní výkon. Poruba nezvládla první utkání, takže přijela namotivovaná a věděli, jak jsme hráli my v Prostějově. Soupeř byl výborný,“chválil protivníka jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Ale i my jsme podali na svoje možnosti hodně dobrý výkon. Poruba měla rychlé kontry, s čímž jsme měli velké problémy,“ přiznal Martínek.

„První třetinu jsme ještě ustáli, v té druhé jsme šli do vedení, ale soupeř brzy vyrovnal. Do třetí třetiny jsme si říkali, že zkusíme urvat nějaký bod, ale hosté dali gól z přesilovky. Posledních dvanáct minut jsme měli navrch, dominovali jsme, ale ke kýženému cíli to nevedlo. Oni rozhodli třetím gólem. Bylo to ale kvalitní utkání se silným týmem,“ pokračoval kouč Kozlů. „My teď musíme připravit na další utkání a pokusit se ho zvládnout,“ dodal Petr Martínek.

Kolín hraje další utkání v Litoměřicích, které v přípravě dvakrát porazil. Mistrovské zápasy jsou ale úplně něco jiného. Zápas se hraje v sobotu od 17 hodin.

Branky a nahrávky: 22. Všetečka (Ouřada) – 25. Šoustal, 43. Šoustal (Roman, Kotala), 60. Šedivý (Kotala, Doudera). Třetiny: 0:0, 1:1, 0:2.

Kolín: Soukup – Sýkora, Kolmann, Hampl, Husa, T. Moravec, Tůma, Křepelka, Piegl – Dlouhý, Skořepa, Gardoň – Všetečka, Kloz, Ouřada – Pokorný, Malínek, Síla – Hujer, Gajda, P. Moravec.