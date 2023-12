Chvilku oddechu a úlevy od tréninkového a zápasového drilu si užili kolínští hokejisté při svém vánočním večírku, kde si mimo jiné rozdávali dárky. A právě mezi spoluhráči jsme vyzpovídali ve vánočním rozhovoru jednadvacetiletého útočníka Vojtěcha Sílu. Ten také se smíchem přiznal, že si psal přání Ježíškovi.

Vojtěch Síla (v bílém) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Jak jste spokojený s probíhající sezonou?

Do této chvíle jsme na desáté příčce, což zajišťuje play off, s čímž jsme spokojení a doufáme, že se nám podaří pozice do desátého místa udržet.

A co vaše osobní statistiky? Jak tady jste spokojený?

Já jsem spíše typ hráče, který nemá na body koukat. Ale jsem spokojený, i když by to mohlo být lepší. Hlavně tím, že budu více makat a budu se více zlepšovat.

Co je tedy potřeba hlavně zlepšit, aby jste sbíral více bodů?

Z mého hlediska je potřeba nejvíce zlepšit střelba. A tlačení se do brány a více zakončovat z předbrankového prostoru.

Jak jste spokojený s vytížeností a svojí minutáží v zápasech?

Jsem spokojený, je to super. Trenér Šťastný a celý realizační tým mi tady podle mě věří a já jsem naprosto spokojený. Snažím se na ledě odvádět co nejlepší výkony a důvěru tímto splatit.

Jako tým dáváte málo gólů, na druhou stranu jich hodně málo dostáváte. Je jasné, že v takových zápasech jsou za hvězdu gólmani, kteří dostanou třeba jen jeden gól nebo vychytají čisté konto. Nežárlíte třeba někdy na Kubu Soukupa v tomto směru?

To určitě ne. Kuba Soukup je za mě nejlepší brankář celé soutěže. Zaslouženě sklízí od diváků a všech trenérů zpětnou vazbu.

Nyní je čas Vánoc a blíží se Nový rok. Co byste popřál spoluhráčům do nového roku?

Samozřejmě zdraví. To je za mě opravdu to nejdůležitější v tomto oboru a ať jsou všichni šťastní. A snad se nám povede probojovat do play off.

Jaký dárek pod stromečkem by vám udělal největší radost?

To je těžká otázka (smích).

Tak jinak. Napsal jste si Ježíškovi?

Já jsem si Ježíškovi psal (smích), dával jsem to za okno a mamka si to sebrala (smích). Ale za mě je nejdůležitější to zdraví, to je prostě nejvíc.