Opatření proti šíření koronaviru ukončila sezonu téměř všem sportovním klubům i sportovcům, tedy i kolínským hokejistům. Nejenže se nedohrály žádné žákovské soutěže, ale o vrchol sezony přišli i hokejisté A-týmu, juniorky a dorostu. A ty to mrzí o to víc, že je minul vrchol sezony, ve kterém pomýšleli na postup do vyšších soutěží.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Áčko bylo první ve své druholigové skupině Střed. Postoupilo tak přímo do semifinále play off, které mělo začít 18. března. Vývoj situace ohledně šíření koronaviru nakonec donutil svaz českého hokeje zrušit plánované soutěže. Ve druhé lize ale udělal výjimku s tím, že vítězové svých skupin (tj. Kolín, Vrchlabí a Šumperk) si to měli rozdat formou superfinále o jednu jízdenku do první ligy. To mělo začít v neděli 15. března, každý s každým, doma i venku.