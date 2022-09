„Dali jsme do hry srdíčko, na rozdíl od domácích,“ vyprávěl po utkání ve Zlíně jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. A to bude potřeba i v dalších zápasech. Vítězství nad nedávno extraligovým celkem by mělo být pro fanoušky Kolína tou nejlepší pozvánkou. „Já doufám, že to diváky naladí,“ je přesvědčený Martínek. „Věřím, že diváci přijdou v hojném počtu. My budeme chtít pokračovat v tomto trendu i v dalších zápasech. Musíme dál tvrdě pracovat a jít do utkání s pokorou. Musíme stále makat a pak mohou přijít výsledky. Je to o práci. A náš tým je hodně pracovitý,“ přidal kouč kolínského týmu.