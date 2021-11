Slavia Praha – Kolín 4:0

Kolín jel na led Slavie posílen vědomím, že tohoto soka v prvním vzájemném měření sil v letošní sezoně na svém ledě porazil 4:3. Navíc v minulém kole zdolal druhé Litoměřice vysoko 6:1. K tomu mu výrazně pomohly hradecké posily. Slavia naskočila do zápasů po reprezentační přestávce porážkou na ledě Benátek, předtím ale vyhrála pět utkání v řadě.

A právě sešívaní vstoupili do zápasu o mnoho lépe. Byli aktivnější, měli více příležitostí a kolínského gólmana Tichého nenechali vydechnout. Jako první ho překonal Hovorka. V obranném pásku Kolína zručně zamíchal pukem a jeho koncovka byla povedená. Další gól přidal domácí Knotek, jenže rozhodčí mu jeho branku neuznali kvůli kopnutí puku. Kozlové toho v první části mnoho nepředvedli.

Špatně vykročili hosté do druhé třetiny a už po padesáti vteřinách přidala Slavia druhý gól. Krejčík nahazoval puk od modré, který šikovně tečoval projíždějící Žejdl. Tichý byl bez šance. Slávistický gólman se pak zapotil při pokusech Šafránka a Sklenáře, čisté kontu ale udržel. A znovu udeřilo na druhé straně. V polovině utkání vlétl mezi obránce kozlů Žejdl, milimetrově našel hokejku Doležala a Tichý se nestačil přesunout. Domácí tak svoji převahu korunovali během čtyřiceti minut třemi zásahy.

Úvod třetí třetiny naznačil, že se Kolínští nechtějí s takovým skórem smířit. S Čápovou ranou od modré si ale Málek poradil. Pak se na Tichého řítil osamocený Pšenička, ale pálil mimo. Slávistický gólman předvedl parádní zákrok po střele Šaldy, při další pokusu Čápa mu pomohla horní tyč. Kolín se nastěhoval do útočného pásma, branka Málka byla ale zakletá. Necelé tři minuty před koncem byl vyloučen Slávista Brož a Kolín se v čase 57:40 uchýlil ke hře bez brankáře. Jeho střely se daří blokovat obráncům a poslední šance zhasla necelou minutu před sirénou, když trefil prázdnou branku Kolína Brož, který se právě vrátil z trestné lavice.

„Nehodnotí se mi utkání lehko, spíše naopak. Podali jsme špatný výkon a čtyřicet minut jsme byli domácí Slavii jen komparzem. Neplnili jsme to, co jsme měli, chybělo nám nasazení, důraz i dobré bruslení,“ zlobil se na svůj tým jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Ve třetí třetině jsme se zlepšili, ale to už si domácí vedení hlídali. Nám se nepodařilo vstřelit ani čestný úspěch. Takže nám nebylo nic platné, že jsme hráli celkem dobře v poslední části,“ uvedl Martínek.

Jeho tým inkasoval jednou v první třetině, dvakrát ve druhé. A to už se těžko dohání. „Prostě jsme hráli čtyřicet minut špatně. Slavia neměla kompletní tým, ale my bychom museli hrát na hranici svých možností, abychom dokázali něco udělat a měli možnost bodovat. Na kdyby se ale nehraje a to si musíme uvědomit. Pokud nepodáme v každém zápase nadstandardní výkon, nemůžeme bodovat,“ má jasno kolínský kormidelník.

Další utkání hraje Kolín v sobotu na svém ledě, od 17 hodin hostí vedou Třebíč. A to bude oříšek. „Jako proti každému. My musíme koukat na sebe a na ledě předvést enormní nasazení. To ovšem platí v každém zápase. Musíme do toho dát maximum,“ vzkázal na dálku svým svěřencům Petr Martínek.

Branky a nahrávky: 10. Hovorka (Žejdl, Brož), 21. Žejdl (Krejčí, Poletín), 30. Doležal (Žejdl, Hovorka), 60. Brož (Pšenička). Třetiny: 1:0, 2:0, .

HC Slavia Praha: Málek – Havel, Zelingr, Krejčí, Veber, Hejda, Hovorka, Duda – Knotek, Machač, Bílek – Poletín, Žejdl, Doležal – Brož, Pšenička, Šteiner – Kern, Petrov.

SC Kolín: Tichý – Piegl, Čáp, Šalda, Gaspar, Kachyňa, Čížek, Zorko – Jankovský, Šafránek, Sklenář – Pilař, Morong, Krejčík – Svoboda, Matějček, Poppel – Síla, Zumr, Petržilka.