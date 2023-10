Série pěti porážek nezastavili a prohráli pošesté za sebou. Hokejisté Kolína padli v dalším díle Chance ligy na ledě Dukly Jihlava po prodloužení. Vítězný gól dal po třech minutách a třech vteřinách Cachnín. Domácí vedli ve druhé třetině o dvě branky, ale po čtyřiceti minutách byl stav vyrovnaný. Poslední část gól nepřinesla, ten padl až ve hře třech proti třem.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Vsetín (2:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Jihlava – Kolín 3:2 po prodloužení

Kolínští hokejisté vstoupili do zápasu špatně. Po necelých třech minutách gólman Soukup poprvé kapituloval. Na odraženou střelu Cachnína si před brankou počkal Pořízek, který byl nejdůraznější a v kleče poslal Duklu do vedení. To domácí vydrželo do konce první dvacetiminutovky, přestože oba týmy měly několik velice slibných příležitostí ke skórování. Na konci třetiny hosté odolávali dvěma přesilovkám soupeře za sebou, naštěstí branku nedostali.

Po necelých šesti minutách druhé třetiny měla Jihlava náskok už dvou gólů. Kozlové zase nechali trochu volného prostoru před brankářem Soukupem, puk se po nešťastné teči dostal ke Krajčovi a ten zblízka propálil kolínského muže s maskou podruhé. Na tahu byl Kolín. Snažil se dostat na dostřel Beranovy brány. A byl úspěšný. Ve 34. minutě hosté využili přesilovou hru. Kolmann nahodil od modré puk před bránu, kde clonil bývalý hráč Jihlavy v barvách Kozlů Skořepa, ale přestože se puku nedotkl, skončil za zády domácího brankáře. Kolínu narostla křídla a bylo vidět, že jsou při chuti. Pumelenice Jakuba Šedivého jen prosvištěla kolem tyčky, ale o chvíli později byl na správném místě v pravý moment Lang, který zblízka doklepl kotouč do brány.

V poslední třetině domácí pořádně přitahovali uzdu. Byli o poznání aktivnější, měli více šancí ke vstřelení vítězného gólu, ale nakonec mohli být rádi za remízu po základní hrací době. Půl minuty před koncem se zjevil sám před Beranem hostující Piegl, ale puk mezi tři tyče kolem gólmana nedostal.

Šlo se do prodloužení. Jihlava hrála v letošní sezoně dvě, jedno vyhrála a ze druhého odešla poražena. Kolín hrál jedno, které proti Třebíči zvládl. První vážnější příležitost měl domácí Šik, ale neuspěl. Pak ale uspěl Cachnín po spolupráci s Menšíkem a Kozlové museli skousnout šestou prohru v řadě. Těšit je může jen to, že získali na ledě protivníka alespoň bod.

„Za bod jsme samozřejmě rádi, protože jsme potřebovali přerušit tu naši strašnou sérii,“ oddechl si jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Prohrávali jsme už o dva góly a v té chvíli jsme byli hodně dole. Pak nás to ale nakoplo a do konce druhé třetiny jsme po zásluze srovnali stav. Třetí třetina byla z obou stran trochu opatrná, přesto byly na obou stranách nějaké šance. Zápas ale skončil po šedesáti spravedlivou remízou. Prodloužení je vabank, my jsme v něm udělali chybu a to soupeř potrestal,“ uvedl po zápase Martínek. „Pak jsme chtěli urvat druhý bod, ale ve finále jsme za bod rádi. Přerušili jsme tu sérii, navíc je Jihlava hodně silné mužstvo. Musíme být pokorní, brát bod po bodu a snad se to zlepší,“ dodal kouč Kolína.

Další zápas hrají Kozlové na svém ledě, v sobotu hostí béčko Pardubic. Hraje se netradičně už v 15 hodin.

Branky a nahrávky: 3. Pořízek (Cachnín, Čachotský), 26. Krajč (Menšík), 64. Cachnín (Menšík) – 34. Kolmann (P. Moravec), 39. K. Lang (P. Moravec). Třetiny: 1:0, 1:2, 0:0.

HC Dukla Jihlava: A. Beran – Strejček, Bilčík, Ozols, Dundáček, Kachyňa, D. Kolář, Kočí – Cachnín, Pořízek, Čachotský – Šik, Štefančík, T. Havránek – Krajč, Menšík, Jelínek – V. Brož, Handl, Berger.

SC Marimex Kolín: Soukup – Kolmann, Pinkas, Š. Němec, Hampl, Gaspar, Piegl, J. Šedivý – Vrhel, Koukal, Chalupa – Pajer, Skořepa, Dlouhý – Ouřada, P. Moravec, K. Lang – D. Šedivý, Morong, Síla.