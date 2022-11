Jihlava vstoupila do utkání ve velkém stylu a na začátku utkání měla jasně navrch. Gólman Růžička, který chytal v dresu Kozlů úplně poprvé, ale statečně odolával, přestože na něj létal jeden puk za druhým. Domácí začali postupně vystrkovat růžky a stále častěji byli na dostřel hostující brány. A také se dočkali první branky. Morong nejprve dobře pracoval za brankou, pak se dostal před gólmana a jeho teč znamenala vedení. Na druhý gól už se dlouho nečekalo. Uběhlo jen třicet šest vteřin, kdy skóroval Korkiakoski. Ouřada předvedl u mantinelu hbitý obrat kolem obránce a servíroval milimetrovou přihrávku. Finský útočník měl snadnou pozici.

Kolín se ubránil v oslabení na konci první i na začátku druhé třetiny. A pak zase udeřil. A byl to opět mladíček Morong, který si počkal na vyražený puk a poslal jej za záda Berana potřetí. Jihlava přidala na tempu i důrazu. To pocítil Sklenář, který schytal tvrdý hit ve středu kluziště. A Jihlava snížila. V oslabení ujel Fronk a jeho zakončení bylo přesné. Zajímavý moment přinesla 34. minuta. Domácí Veselý měl putovat za katr, ale jihlavský hráč předvedl gesto fair play a vyloučení se nekonalo. To ale Duklu nevykolejilo, spíše naopak. Vytvořila si až drtivý tlak. Půl minuty před koncem se strhla bitka, po které došlo na obou stranách ke dvěma vyloučením. Pak hráli domácí přesilovku pět na tři, při které trefil Veselý tyč. Skóre se ale neměnilo. Kolín vedl po dvou třetinách o dva góly.

Chvíli si futsalisté zahrávali, pak ale zabrali a v pohodě získali tři body

Kozlové si přenesli výhodu dvou mužů na ledě i do poslední části a dokonale toho využili. Zamkli soka před jeho bránou a Ouřada byl v pravý čas na pravém místě. Kolín vedl o tři branky, což ho řádně uklidnilo. Definitivní k.o. zasadil Dukle Veselý. Svoji individuální akce nejprve zazdil, ale počkal si před brankou, kam dostal puk znovu a pak už byl neomylný. A když jsou Kozlové v laufu, tak jim to i pálí. Šestý gól modrobílých barev dal Morong po parádní asistenci Veselého. Zkompletoval hattrick a byl jedním z hlavních hrdinů zápasu.

Ohlasy trenérů

Petr Martínek (SC Marimex Kolín): „Jsme moc rádi, že se nám konečně podařilo v novodobých dějinách kolínského hokeje porazit Jihlavu. Ale o to nešlo, my chtěli tři body. Víme o síle soupeře a myslím, že jsme se na něj dobře připravili, i přesto, že jsme neměli dostatečný počet hráčů. Ale myslím si, že všichni kluci předvedli parádní výkon. Za celý realizační tým jim musím poděkovat, myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Utkání pro nás nezačalo úplně nejlépe, soupeř si v úvodních minutách vytvořil velký tlak. Měli jsme až zbytečně přehnaný respekt, ale pak se začali osmělovat. Po krásných brankách jsme se dostali do vedení. V zápase jsme pak diktovali tempo. 6:1 je zasloužené a parádní vítězství.“

Karel Nekvasil (HC Dukla Jihlava): „Z naší strany je v zápase k hodnocení úvodních deset minut, kdy jsme měli nějaké šance. Ale bohužel v našem stavu a rozpoložení nám tam nepadlo vůbec nic. Góly nedáváme už od začátku sezony, ale teď šla do kytek v posledních zápasech i hra. Děláme hrozné chyby, od oslabení v první třetině, někdy v 10. minutě, jsme se úplně sesypali. To už není o hokejovosti, ale o hlavách hráčů. Všichni cítí, že nám to nejde, ale všichni to chtějí strhnout individuální akcí. A ta se nám povedla jedna – Fronkovi v oslabení. Ale jinak jsme úplně ustoupili od toho, co jsme dokázali zahrát předtím. Rychle jsme posouvali puky, blokovali spoustu střel, a to ve hře nyní není. Musíme se z toho dostat.“

Branky a nahrávky: 16. Morong, 17. Korkiakoski (Ouřada, Křepelka), 23. Morong (Čáp, Zajíc), 42. Ouřada (Král, Veselý), 48. Veselý (Cibák, Král), 57. Morong (Veselý) – 31. Fronk (Dundáček). Třetiny: 2:0, 1:1, 3:0.

SC Marimex Kolín: Růžička – Cibák, Čáp, Piegl, Křepelka, Zajíc, Jelínek – Veselý, Morong, Král – Sklenář, Korkiakoski, Ouřada – Síla, Matějček, Lang – Šedivý.

HC Dukla Jihlava: Beran – Dundáček, Kočí, Bilčík, Haman, Kolář, Dvořák, Jáchym – Jungwirth, Miškář, Šik – Harkabus, Skořepa, Fronk – Křehlík, Handl, Pořízek – Tecl, Juda, Brož.