Měli před sebou hodně těžký úkol. Obrat o body lídra soutěže a jednoho z hlavních aspirantů na první místo v Chance lize. Hokejisté Kolína ale neuspěli a z ledu Dukly Jihlava se vrátili s prázdnou. Střelecky se neprosadili ani jedinkrát a prohráli 0:6.

Utkání 15. kola hokejové Chance ligy mezi HC Dukla Jihlava a SC Kolín vyhrál domácí celek 6:0. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Jsme zklamaní,“ hlesl hned po utkání trenér kolínských hokejistů Petr Martínek. „Až do jednapadesáté minuty jsme prohrávali pouze o dva góly. Do té doby to byl zajímavý zápas. Šance jsme měli i my, jenže pak jste dostali hloupé góly. Po třetí brance jsme šli do kolen, odešla nám hlava a dostali jsme další tři branky,“ litoval šéf kolínské střídačky.