Takový úvod střetnutí si určitě nepředstavovali. Kolín dostal možnost přesilové hry, jenže… Fatálně chyboval ve středu kluziště a na gólmana Sajdla se řítili dva domácí borci. Vyměnili si puk a Hudeček skóroval. Havířov dal gól v oslabení teprve podruhé v celé sezoně. Naštěstí pro kozly vydrželo vedení Havířovu jen pět minut. Před brankou našel vyražený puk Veselý a při dorážce měl snadnou úlohu. Jestliže mělo vedení domácích krátkou životnost, remíza byla spláchnuta ještě dříve. Za minutu a půl vrátil outsiderovi těsný náskok Žolobov.

V prostřední části hosté skóre otočili. Nejprve gólman Sejpak kapituloval po střele Moronga. Jeho první pokus srazil obránce, puk se k němu vrátil a kolínský borec jej poslal mimo dosah havířovského brankáře. Poprvé šli kozlové do vedení ve 34. minutě. Zdeněk Král ukázal svoji šikovnost nahrávače, Veselý zase instinkt střelce. Do přihrávky chytře nastavil hokejku a kotouč poslal mezi Sejpalovy betony.

Kolín byl na začátku závěrečné třetiny o mnoho aktivnější a havířovský gólman se měl co ohánět. Jenže odolal všem atakům. Domácí se nehodlali s porážkou smířit a v poslední desetiminutovce zabrali. Nebezpečnější byli zase pro změnu oni. A snaha se jim vyplatila. Čtyři minuty před sirénou srovnal v přesilovce Křemen. S tím se ale zase nechtěli spokojit Kolínští a vzali za to. Pajer dostal nabito a jeho pumelenice se zastavila až v síti. Vítězný gól! Havířov ještě odvolal brankáře, navíc byl vyloučený Král. Tlak domácích sílil, ale na vyrovnání nedosáhl.

„Byly to velké nervy,“ ulevil si po vítězném zápase jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Jsme ale rádi za tři body, pro které jsme si jeli a vezeme si je domů Domácí hráli v první třetině dobře, my naopak ne. V přestávce jsme museli zvýšit hlas a ve druhé třetině jsme byli lepší my. Třetí část to byla taková hra nervů, ale štěstí se přiklonilo na naši stranu,“ radoval se kouč kolínského celku. „Soupeř měl hodně přesilovek, často po zbytečných faulech, někdy jsme neunášeli emoce. Ale tři body máme a to je to nejlepší. Jsme moc rádi,“ usmíval se kolínský kormidelník.

Do konce týdne by měli sehrát kolínští hokejisté ještě dva zápasy a také ty jsou se soupeři, kteří jsou v tabulce pod nimi. Ve středu kozlové hostí na svém ledě od 18 hodin Frýdek-Místek, a v sobotu hrají krajské derby na ledě Benátek nad Jizerou. Tam utkání začne v 17 hodin.

Havířov – Kolín 3:4

Branky a nahrávky: 3. Hudeček (Doktor), 10. Žolobov (G. Jansons, Maruna), 57. Křemen (Hudeček, G. Jansons) – 8. Veselý (Jankovský, Šafránek), 28. Morong (Síla), 34. Veselý (Král, Piegl), 58. Pajer (Morong, Čížek). Třetiny: 2:1, 0:2, 1:1.



AZ Heimstaden Havířov: Sejpal – G. Jansons, E. H. Jansons, T. Pastor, Chroboček, Mrowiec, Hlaváč, Kočí – Křemen, Hudeček, Doktor – Žolobov, Pechanec, Bednář – Tjurin, Maruna, Matiaško - D. Pastor, Damašek, Hotěk.



SC Marimex Kolín: Sajdl – Kukla, Piegl, Niko, Pinkas, Čížek, Zorko, Váchal - Veselý, Šafránek, Jankovský – Král, Štohanzl, Pajer – Svoboda, Matějček, Zumr – Ouřada, Morong, Síla.