Šéfe, musím jít, hrajeme s Chomutovem! Čím se živí hokejisté Kolína?

Obchodní zástupce s vysokoškolským profesorem vyškolili dvanáctinásobného mistra České republiky. Ano, třeba zrovna takhle mohou vypadat ve spojitosti s kolínským hokejem novinové titulky od nové sezony. A-tým Kolína totiž obdržel díky skvělým výsledkům ve 2. lize a vinou koronavirové epidemie místenku do Chance ligy, verdikt klubu by měl padnout v nadcházejících dnech. A redakce Kolínského deníku zjistila, čím se živí hráči, kteří by již brzy mohli patřit mezi prvoligovou smetánku.

Hokejová II. liga: SC Kolín - David servis České Budějovice 3:1. | Foto: Jan Kobzáň

Lví podíl na finálním rozhodnutí budou mít dle vedení klubu právě hráči, kteří by tak po večerech mimo své pracovní či studijní povinnosti sváděli boje proti Vsetínu, Chomutovu, Slavii Praha či Dukle Jihlava, jež hned dvanáctkrát vyhrála mistrovský titul. Zjistili jsme, co hokejisté Kolína dělají mimo led. A je to vskutku pestrá parta, v níž nechybí studenti, skladníci či osoby samostatně výdělečně činné podnikající ve všemožných oborech. Patrik Mašín – student střední školy

Petr Pýcha – podnikatel – prodej sportovního vybavení

Radek Jelínek – podnikatel – lesnické práce

Denis Hermann – inženýr ve strojírenství a vysokoškolský profesor

Jakub Semirád – skladník v Biomedica s.r.o. – farmaceutické prostředí

Jiří Kysela – student vysoké školy, konzultant specialista v pojišťovně

Robin Martínek – student vysoké školy

Michal Procházka – Mikroklima s.r.o. – výroba, kompletace, servis a testování elektronických zařízení

Jan Stehlík – podnikatel – prodejce hokejového vybavení

Luboš Kozák – student vysoké školy

Marek Němec – podnikatel – elektrikář

Bohumil Sladký – budoucí student vysoké školy

Václav Jankovský – podnikatel

Robin Netušil – student střední školy

Martin Sejpal – brigádník

Martin Barták – obchodní zástupce ve společnosti Sodovkárna Kolín

Dominik Zumr – skladník ve společnosti Woodcote Kolín

Jan Hanzl – specialista hráčského rozvoje projektu Sense Arena

Ondřej Martínek – student vysoké školy, brigáda v Nordblanc

Marek Březina – student vysoké školy, marketingový specialista

David Šafránek – Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Průzkum Deníku: Manekýni, spáči i pařmeni. Kdo září ve vybraných klubech? Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu