Kolínský hokej je po postupu do Chance ligy středem zájmu. Užíváte si novinku?

Pro celý klub je to vesměs nová věc. Nebudeme zastírat, že se spoustu věcí učíme a učit budeme. Už teď jsme po postupu nasbírali řadu zkušeností a to nejen díky mnoha jednáním s Hradcem. Musíme se s tím poprat a posunout SC Kolín po všech stránkách na vyšší úroveň.

Plánujete pro hráče i školení směrem k médiím? Přeci jen půjde pro mnohé o novou věc, spousta z nich se se zvýšeným zájmem médií setkává poprvé.

Ano, něco takového by skutečně mělo proběhnout. Momentálně stavíme, a už je vlastně i hotový, marketingový tým, který si rozdělí práci a bude se věnovat i této věci. V Chance lize už nelze marketing stavět na dvou lidech.

Teď ke spolupráci s extraligovým celkem. Dovedete si představit, že byste se nedohodli s žádným klubem?

Abych řekl pravdu, představit si to moc nedokážu. Bez spolupráce s extraligovým klubem bychom nemohli poskládat konkurenceschopný mančaft. Jsem rád, že to padlo na Hradec. Je to nejlepší varianta.

Byly ve hře i jiné možnosti? Pardubice?

Byly. Kromě Hradce jsme jednali i s Mladou Boleslaví a právě s Pardubicemi. S Mladou Boleslaví šlo o konstruktivní a rozumná jednání, ale trochu se báli, že bychom Chance ligu nakonec nepřihlásili, proto z dohody sešlo. Mladá Boleslav zkrátka chtěla mít tuto věc vyřešenou co nejrychleji a šla nakonec jinou cestou. Naopak u Pardubic se od začátku víceméně vědělo, že budou spolupracovat s Vrchlabím.

Je něco, na čem jste se s Hradcem nedohodli?

Na ničem jsme vzájemně nevyhořeli, nešlo o žádné dohadování. A já jsem moc rád, že to tak vyšlo, protože Hradec Králové je opravdu nejlepší variantou. Jednání zdobila férovost. A samozřejmě i zájem.

Mountfield zatím pustil Kolínu pět hráčů a nejvýraznější posilou je Jan Veselý. Měl by on být tím největším lídrem?

Neměl by být jediným lídrem, ale jedním z největších. To ano.

Ještě jedna věc, tentokrát k fanouškům. Budete zdražovat jednorázové vstupné a permanentky?

Navýšení ceny za jednotlivé vstupné bude, stejně tak budou dražší i permanentní vstupenky. Čeká nás mnohem více zápasů, a protože půjdou permanentky brzy do prodeje, už jsme tuto záležitost řešili. Zároveň ale nechceme odradit fanoušky, proto nastavíme střední cestu. Půjde o adekvátní částky. Stejné ceny ale nechat nemůžeme.