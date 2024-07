Priority nové šéfky jsou předem dané a mají jasné obrysy. „Chceme naši situaci stabilizovat, abychom se opravdu dlouhodobě udrželi v první lize. Nebýt klubem, který bojuje o to, aby se udržel, ale klubem, který bude hrát pravidelně play off. Jednou z priorit pro nejbližší období ve vztahu k A týmu je zlepšení marketingu a obchodu, což nyní považuji za naše největší slabiny,“ nastínila své plány Iva Horová, která se rozhodně nebojí výzvy uspět v drsném hokejovém prostředí mezi muži. „Už se v tom nějaký rok pohybuji,“ usmála se šéfka.

Mládež a A tým jsou finančně oddělené

Hlavní složkou kolínského klubu je spolek SC Kolín z.s., což je hlavní klub, pod kterým je mládež a dříve to bylo ještě béčko. Nyní je to už jen mládež (klub B tým do krajské ligy nepřihlásil). Druhou společností je SC Mountfield Kolín s.r.o., která byla založena po vstupu Kolína do první národní ligy. Ta má na starost chod A mužstva. „Společnost jsme vytvořili z důvodu, aby mládež a A tým byly především z hlediska financí oddělené, aby vše bylo transparentní a aby chod A týmu nemohl narušit činnost mládeže,“ uvedla nová šéfka klubu Iva Horová.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Slavia Praha | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Vlastníky společnosti SC Mountfield Kolín, která zajišťuje chod A týmu, jsou tři subjekty. Je to zapsaný spolek SC Kolín, město Kolín a Mountfield HK. Jednateli této společnosti doposud byli – Iva Horová, Luboš From a Aleš Kmoníček (generální manažer Mountfield HK). Nyní ale došlo ke změně. Hradec Králové bude sice nadále partnerským klubem, ale jeho podíl se výrazně zmenšil (ze třiceti na deset procent). „Naše spolupráce s Mountfield HK pokračuje, došlo ale k jejímu zúžení a proto i ke změně podílu,“ přidala Horová. „Stáváme se vlastně více soběstačným klubem, což je pro nás přínosné. Máme možnost jednat i s dalšími kluby, kterými jsou hlavně Mladá Boleslav a Liberec. S tím ale také souvisí, že musíme být více finančně nezávislí, což není snadné,“ uvedla nová prezidentka Kozlů.

Na pozici jednatele společnosti SC Mountfield Kolín skončil Aleš Kmoníček, kterého nahradil Josef Nutil, který je členem správní rady spolku. Licenci pro účast v Maxa lize (dříve Chance liga) vlastní zapsaný spolek, což je pro kolínský klub hodně důležité.

Vliv Hradce Králové se snížil

Spousta příznivců nadávala na to, že Kolín podléhá partnerskému Hradci Králové. Minimálně na startu spolupráce to bylo ale naprosto klíčové. „Nebýt toho, tak tady Chance liga nebyla, nikdy bychom to nezkusili, nikdy bychom neviděli týmy jako Jihlava, Zlín nebo Kladno s Jágrem. Nebyli jsme na to vůbec připraveni. Hradec nám hodně pomohl. Máme společně za sebou řadu důležitých i někdy obtížných období,“ řekl Luboš From, dnes už bývalý předseda klubu.

Charitativní utkání fotbalistů s hokejisty. | Video: Deník/Petr Procházka

„Když jsme dostali možnost postoupit do Chance ligy, byli jsme naprosto amatérský klub, a my jsme si uvědomovali, že může být velké riziko přihlášku podat. Šli jsme do toho bez profesionálního vedení a bez zkušeností s profesionálním hokejem. Nechtěli jsme ohrozit mládež po sportovní ani finanční stránce. Důležitým faktorem při rozhodnutí soutěž přihlásit bylo a nadále zůstává spolupráce s MHK a dlouhodobá podpora města Kolín.“ řekl bývalý šéf.

Základ současného vedení vznikl už před sedmi lety. „Byli jsme skupina sedmi dobrovolníků, kteří chtěli posunout klub někam dál. Většina z nás měla v té době v klubu své děti,“ uvedla Horová.

„My jsme do toho ani nešli s tím, že povedeme klub, ale chtěli jsme pomoci tehdejšímu prezidentovi Vaškovi Nedbalovi. Ten dostal klub z nejhoršího, ale pak už ztrácel chuť a sílu pokračovat. Když už jsme se vložili svými připomínkami a návrhy, že chceme něco změnit, nemohli jsme couvnout a klubu jsme se ujali,“ řekl From. „Děláme to jako koníček po práci a za minimální finanční odměnu a naopak peníze do klubu přinášíme, což ani lidé neví, ale to je jedno,“ přidal From. „Byl jsem v klubu od osmdesátého druhého roku a vždy to bylo jako sinusoida. Jednou se dařilo, pak zase ne. Bylo to jako na houpačce. Zažili jsme i dobu, kdy chodilo na stadion téměř čtyři tisíce lidí, naopak i období s minimem diváků.“

Před třemi lety se vedení zredukovalo na pět lidí, dva skončili především z pracovních důvodů. Jiří Mach, který byl jedním z nich, ale dále klubu velmi pomáhá. Před minulou sezonou zredukoval svoji činnost v klubu i Jan Hurt, ukončil už i svoji pozici ve správní radě, momentálně jsou ve vedení čtyři lidé. Valná hromada se uskuteční koncem srpna, kde se rozhodne o tom, zda budou ve vedení tři lidé nebo pět (počet musí být podle stanov lichý).

Akce Týden hokeje na kolínském zimním stadionu | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„S Lubošem i v rámci celé správní rady jsme dlouho diskutovali o naší výměně na pozici předsedy správní rady. Není to změna ze dne na den, ale nějaký postupný proces. Nenastane žádná radikální změna. Plánů je hodně, ale jedná se o navázání na naši stávající práci. Luboš pokračuje na pozici člena správní rady klubu,“ uvedla předsedkyně kolínského klubu, bez které by takto klub podle Fromových slov už nemohl dávno fungovat.

„Za sportovní část i na dále zodpovídá Lukáš Krejčík, za správní radu má na starosti sportovní část hlavně Luboš From. Já se starám o další činnosti klubu,“ podotkla Horová. Právě pozice sportovního manažera Lukáše Krejčíka je pro Kozly zásadní. „Už když končil jako hráč, chtěl jsem ho získat na práci v klubu. Lukáš musel skončit ve své práci, ale přijal nabídku, přestože jsme v té době nebyli tolik stabilní a byli nováčkem v první lize. Měl těžké rozhodování, ale nakonec kývl. V hokejovém prostředí první ligy se pohyboval deset let, zná hráče, šéfy, trenéry, manažery, pohyboval se v několika klubech. Na svoji pozici byl dobře připravený,“ řekl From.

Manažer Krejčík není jen manažerem A týmu, ale od minulé sezony zastřešuje také mládežnické kategorie. „To byla u nás výrazná změna,“ řekla prezidentka.

Kádr Kozlů je již téměř hotový

Co se týče sportovní stránky, osa týmu je dá se říct složená. „Z velké části je kádr hotový. Ještě nás doplní kluci z Mladé Boleslavi Vojtěch Malínek a Matěj Gardoň, kteří se perou o místo. Přišel Karel Křepelka s Jakubem Husou, jako druhý gólman bude po boku Soukupa Roman Málek ze Slavie. Z Hradce se o místo přišli poprat Dommers a bratři Benešové, vrátil se nám odchovanec Tomáš Moravec z boleslavské juniorky, z Budějovic přichází Tadeáš Tůma. Jsou to mladí kluci, kteří přechází do dospělého hokeje a chceme s nimi pracovat, do budoucna se mohou někteří z nich stát stabilními členy našeho mužstva. S koncem přípravy extraligových týmů plánujeme ještě mužstvo rozšířit a posílit,“ popsal stav kádru Lukáš Krejčík, manažer klubu.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Slavia Praha | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Sezona se vždy hodnotí podle play off, což je tedy jasný cíl i pro Kozly. „Nechceme mluvit o záchraně, i když sezona bude zase těžká. Cíl máme, chceme se rvát o play off. Poslední dva roky nám to uteklo o bod. Uděláme všechno pro to, abychom se do play off dostali. Sezona bude ale sportovně i ekonomicky těžká, může být do budoucna klíčová. Ale ani vyšší rozpočet nám nezaručí, že budeme hrát v tabulce nahoře. Velkou změnou je, že velkou část týmu máme pod smlouvou v Kolíně a jsme téměř soběstační. To je i pro fanoušky pozitivní informace,“ přidal Krejčík.

Mužstvo povede v nové sezoně i stejný realizační tým. „V současné době je to tak, že trenéři jsou smluvně pod Kolínem. Honza Šťastný s Petrem Martínkem dobře spolupracují a měli zájem oba pokračovat v rozdělané práci. Nemají to jednoduché, protože stále pracujeme s nejmenším rozpočtem a jedním z nejmladších kádru v soutěži. Trenéři mají za ty tři roky s naším prostředím už zkušenosti a my jim pevně věříme,“ dodal Lukáš Krejčík.

Fanoušci by neměli přijít zkrátka. Klub pro ně chystá novinky. „Jednou z věcí, které se mi nepovedly, bylo naplnění tribun. A to je také jeden z hlavních cílů,“ uvedl From a jeho slova doplnila i Horová. „Na zápasech chceme mít hodně lidí, aby si užili zábavu, aby se chodili na hokej bavit,“ dodala prezidentka.