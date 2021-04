Máte za sebou hodně vydařenou sezonu. Ve třiatřiceti zápasech jste nastřádal šestatřicet bodů. To je pořádná porce. Jste s touto bilancí spokojený?

Po individuální stránce jsem se sezonou spokojený, ale bohužel to samé nemůžu říct o té týmové. Byl jsem zklamaný, že se nám nepodařilo probojovat do předkola play off.

Dal jste ale jen sedm gólů, většinu bodů jste získal díky asistencím. Byl jste vždy spíš nahrávačem?

Já jsem nikdy nebyl žádný střelec. Mojí první myšlenkou je vždy nahrát spoluhráči do lepší střelecké pozice a z toho vyplývá, že mám vždy o dost více asistencí, než gólů.

Mezi nahrávači jste byl po základní části Chance ligy druhý za litoměřickým Beranem. Považujete to za velký úspěch i vzhledem k tomu, že váš tým skončil až na šestnáctém místě?

Jsem rád, že se mi dařilo. Radši bych to ale vyměnil za lepší týmové postavení v tabulce.

Perfektně vám sedla spolupráce s Jankovským a Šafránkem. Vaše lajna byla hodně produktivní. Čekal jste to před sezonou?

S klukama jsme spolu nikdy dříve nehráli, takže jsme nemohli ani jeden vědět, jestli to bude mezi námi fungovat. Ale musím říct, že jsme si sedli a ta chemie mezi námi byla dobrá. Šlo nám to.

Ofenziva byla z vaší strany vynikající, ale dost gólů jste také dostávali. Je to daň za hodně útočnou hru?

Od první lajny se vždy očekává, že bude produktivní. Rozhodně se ale nesmí stávat, že tolik gólů inkasujeme. To musíme v příští sezoně určitě zlepšit.

Chybělo vám jen pár bodů k tomu, abyste šli do předkola play off. Najdete zápasy, ve kterých jste o body zbytečně přišli?

Jedna ze zbytečných bodových ztrát byl určitě domácí zápas s Kadaní. Dále pak mnoho dalších zápasů, které jsme prohráli třeba pouze o gól.

S hokejem jste začínal v Poděbradech, pak jste se přesunul do Kolína. Jak vzpomínáte na své první hokejové krůčky a kdo vás k hokeji přivedl?

K hokeji mě přivedl můj dobrý kamarád z vedlejší vesnice. Na led jsem si poprvé stoupl, když mi bylo devět let. Začátky pro mě byly těžší, protože jsem měl vedle sebe kluky, kteří už několik let trénovali a uměli na rozdíl ode mě bruslit (smích).

Hrál jste za Liberec, Benátky nebo Prostějov. Kde se vám dařilo a líbilo nejvíce?

Nejvíce asi v tom Liberci. Tam jsem hrál hlavně v mládeži, odkud si odnáším hodně hezkých vzpomínek. Za A tým jsem pak odehrál tři zápasy v Champions Hockey League. Líbilo se mi i v Benátkách, které jsou libereckou farmou.

Do Kolína jste před sezonou přišel ze Slovenska. Proč jste u východních sousedů nepokračoval a kývl jste na nabídku Kolína?

Když jsem se dozvěděl, že se jedná o tom, že by Kolín mohl hrát Chance Ligu, svitla pro mě naděje, že bych mohl hrát zase doma. S hlavním trenérem Petrem Martínkem jsem byl v kontaktu a když jsem dostal nabídku, byla to pro mě jasná volba. Odchod ale nebyl jednoduchý, protože jsem měl v Detvě podepsanou smlouvu ještě na další sezonu.

Nyní už je jasné, že jste s Kozly prodloužil smlouvu. Jak se těšíte na další sezonu, která bude ještě asi o mnoho těžší než ta letošní?

Čeká nás velmi těžká sezona. Rozhodně to nebude jednoduché, udržet se v Chance Lize. Doufám, že kvalitně posílíme kádr a vyhnou se nám sestupové příčky obloukem.

Zdeněk Král

Bydliště: Chráštany

Narozen: 30. ledna 1996

Zaměstnání: Profesionální hráč ledního hokeje

Znamení: Vodnář

Záliby: hokejbal, fotbal

Oblíbené jídlo: svíčková

Oblíbené pití: Coca Cola

Oblíbený film: Náhradníci

Oblíbená hudba: všechno, co se dá poslouchat