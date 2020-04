ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

"Pro všechny to bylo zklamání, ale když se začala řešit opatření ohledně počtu diváků, tak už jsme všichni tušili, že letošní play off asi nebude. Pokud by se to nezrušilo, tak hrát bez diváků asi také nemělo smysl. Celý rok jsme se na vrchol sezony poctivě připravovali, těšili se, a pak je ze dne na den konec. Ani nemělo cenu nějak řešit, co by kdyby, prostě byl konec," posteskl si nejproduktivnější hráč Kozlů David Šafránek.

Kolín mířil rovnou do semifinále play off. Kde myslíte, že by se letos zastavila vaše cesta? Byli jste rozjetí vítězové základní části…

Během základní doby byl náš cíl 1. nebo 2. místo a postup do semifinále play off. Samozřejmě jsme strašně chtěli být první, nakonec se nám to podařilo, ale bylo to náročné. V závěru se nám podařilo zvládnout těžká utkání a nemuseli jsme se spoléhat na výsledky ostatních soupeřů. Jsem rád, že se nám to podařilo. Vyhrát základní část je určitě úspěch. Do play off jsme si věřili, semifinále bychom určitě zvládli a bojovali o vítězství v naší skupině. Jestli bychom prošli až do baráže, to nevím, třeba ano, třeba ne.

Stal jste se letos nejlepším střelcem druhé ligy. V posledním zápase jste o jeden gól přeskočil Kamila Bříšku z Kobry. Byl pro vás tento souboj na dálku motivující?

Nijak jsem to neprožíval. V jednu chvíli jsem na něj ztrácel hodně bodů i gólů a říkal si, že budu druhý. Pak se mi ho podařilo v gólech dotáhnout, a nakonec i v posledním zápase přeskočit. Jsem za to rád. Musím ale poděkovat spoluhráčům i trenérům, obzvláště ten poslední gól byl díky nim, kdy mi to Honza Stehlík přihrál do prázdné brány.

A během celé sezony? Byla to pro vás motivace dávat víc a víc gólů? A tím i přeskočit Bříšku…

Sledoval jsem to, asi jako každý. Motivující to asi bylo, ale snažil jsem se, abych pomohl co nejvíce týmu a podařilo se nám splnit naše cíle. Dát skoro 50 gólů je slušné, nicméně věřím, že i Kamila to trochu mrzí, že nedosáhl na 50. Mě to tedy mrzí (úsměv). Tak třeba příští rok. (Šafránek vstřelil 49 gólů, Bříška 48 pozn.red.)

Měl jste ale i období, kdy vám to nelepilo tak jako jindy. Jak se v tu dobu cítí hráč často titulovaný právě nejlepším střelcem?

Těch zápasů během sezony, kdy se vám nic nedaří, je někdy víc, někdy míň. To zná každý hráč. Je potřeba se tomu tolik nepoddávat a poctivě pracovat a věřit si, jít tomu naproti.

Teď je v ČR vyhlášen nouzový stav, někdo nepracuje, někdo má home office. Jak to máte vy konkrétně? Jak trávíte tyto dny?

Já zatím pracuji normálně, ale i u nás jsou jistá omezení. Myslím, že se ta situace podepsala již na všechna odvětví. Snažím se kontakt s lidmi co nejvíce minimalizovat. Takže do práce, občas na rychlý nákup a domů. Naštěstí mám ještě pořád nějakou práci okolo domu a na zahradě, takže se zatím nenudím.

Čeká vás brzy také příjemná povinnost, stanete se otcem. Jak se na to těšíte?

Těším se na to moc. Doma už máme snad vše zařízené a připravené, tak teď si jen přejeme, aby vše proběhlo v pořádku.

Možná se vás dotkne aktuální zákaz otců u porodu. Bylo by to pro vás zklamáním?

Bohužel teď takový zákaz je, navíc tady v nemocnici byl snad i nějaký pozitivní test, tak uvidíme, jaká budou opatření. Samozřejmě by mě i manželku mrzelo, kdybych u toho nemohl být, nechci ji v tom nechat samotnou. Doufám, že se situace bude vyvíjet lépe a ta opatření nebudou tak přísná.

Kolín před pár dny získal právo účasti v první lize pro příští sezonu. Klub avizoval, že se rozhodne hlavně na základě vyjádření hráčů. Co tomu říkáte vy osobně a jak myslíte, že to dopadne?

Já jsem v tomhle asi skeptický. Úplně si to neumím moc představit. 1. liga je velmi náročná, finančně, materiálně, na dlouhá cestování a samozřejmě i hráčsky. Bohužel, představa, že najednou začnou chodit 2 nebo 3 tisíce diváků a sponzoři se budou předhánět, je naprosto mylná. V 1. lize divácká návštěvnost není dobrá a se sponzory je to podobně. Natož teď, když se všechna odvětví dost omezila. Vedení si bude muset dobře spočítat, jestli to bude rozumné. V Kolíně se dlouho budoval aktuální stav, kdy všechno funguje, hraje se na špici tabulky a víceméně s odchovanci. Asi nikdo by nechtěl, aby se klub zadlužil a všechno se pokazilo jenom tím, že jsme si to chtěli zkusit. Myslím, že by se do vyšší soutěže mělo postupovat tehdy, když je ten klub na to připraven a má nějaký dlouhodobější plán.