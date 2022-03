"S Kolínem jsme viděli, že to v baráži nebude sranda, naopak o tisíc procent těžší. S Plekym jsme to probírali a správně řekl, že buď včas přepneme, nebo ne, a pak po sobě budeme koukat a vypukne panika," říkal po zápase útočník Kladna Nicolas Hlava.

V zápase samotném zahráli domácí nejlépe druhou třetinu, kde si vytvořili dost šancí, ale skórovali až poté, co vyrovnal Síla. Krásnou kombinaci pak zakončil Kubík. Po Králově vyrovnání se ještě prosadil kladenský Zikmund, ale v závěru Král využil přesilovku a tak musely rozhodnout nájezdy.

Za domácí se trefili Plekanec, Wood a Melka, za hosty Pajer a Štohanzl. "Jsme rádi, že jsme obrali Kladno aspoň o bod. Už jsme v přechodném režimu a protože jsme Kladnu slíbili odvetu, ještě jsme udělali dva tréninky a dnes to odehráli. Hlavně jsme nechtěli udělat ostudu a mínili být dobrým sparringpartnerem, což se myslím povedlo," těšilo kouče Kolína Petra Martínka a popřál Kladnu, aby se v extralize udrželo.

S kým by to ale mělo v baráži jednodušší, to si predikovat netroufl. "Vsetín i Jihlava mají strašně silné týmy a udělají maximum. Kladno čekají ohromně těžké zápasy, zvlášť když bohužel na 40 dnů vypadlo ze zápasového rytmu. Přesto věřím, že extraliga by měla mít navrch," usmál se Petr Martínek, jehož tým čeká čtyřtýdenní volno a pak jde zase do akce.

Kladeňáky to čeká už 17. dubna, ještě předtím ale absolvují týdenní soustředění v Liptovském Mikuláši. "Uvidíme, jak to tam budeme vypadat, ale změna prostředí nám může pomoci, je lepší tady odsud vypadnout, přece jen být a trénovat tak dlouhou dobu na jednom místě není ideální. Snad tam zahrajeme i lepší zápasy než proti Kolínu, do svědomí si musí sáhnout ale každý sám," dodal Nick Hlava.

Rytíři Kladno - SC Marimex Kolín 4:3 po nájezdech (1:0, 1:1, 1:2). Branky a nahrávky: 2. Beran (Jágr), 36. Kubík (Wood, Plekanec), 53. Zikmund (Pytlík), roz. náj. Melka – 34. Síla (Král), 45. Král (Sklenář), 59. Král (Piegl). Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváků: 200.

Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Ticháček, Wood, Suchánek, Baránek – Kubík, Plekanec, Hlava – Melka, Zikmund, Pytlík – Jágr, Indrák, Beran – Kuťák, Filip, Babka – Arzamascev

Kolín: Sejpal – Piegl, Kukla, Pinkas, Niko, Čáp, Klodner – Zorko, Sklenář, Šafránek, Král, Jankovský, Štohanzl, Ouřada, Síla, Poppel, Pajer, Zumr, Matějšek