„Je to pro mě od začátku složité. Přijel jsem do úplné nového prostředí a musel si zvyknout. Naštěstí mi tady přichystali skvělé přijetí, i atmosféra na stadionu byla při zápasech parádní. Pak bohužel fanoušky přestali pouštět do hlediště a dokonce se přestalo hrát úplně. Dost otravné,“ mrzí hráče, kterého těsně minula nejslavnější soutěž světa NHL.

Vy jste se dostával do skvělé formy, dal jste v posledních dvou zápasech tři góly, dva z nich dokonce v televizním duelu ve Frýdku-Místku. O to bylo asi nepříjemnější, že se přestalo hrát, že?

Je to tak, ale hlavně to bylo špatně pro celý tým, protože jsme konečně začali nacházet tu správnou chemii. Já sám si konečně začal po pár týdnech věřit a sebevědomí je pro váš výkon nezbytné pro celou sezonu.

S Jaromírem Jágrem jste si zatím nezahrál, do sezony se ještě nezapojil, ale zato hráváte neplánovaně s Tomášem Plekancem, který se vrátil z Brna. Jaký je z vašeho pohledu?

Já když přicházel, věděl jsem vše o Jardovi Jágrovi, že je to jeho klub. Když přišel Tomáš Plekanec, bylo to nečekané. Ale výborné, protože o jeho kvalitách hráčských není pohyb, navíc neustále nám všem pomáhá a radí, jak se zlepšovat. Pleky si všímá mnoha herních detailů a je super, že si od takové hokejové legendy můžeme něco vzít. To samé Jaromír, s nímž zatím jen trénujeme, ale jen ho vidět, jak ve svém věku maká, je úžasné.

Koronavirová doba je těžká i pro Čechy, což teprve pro cizince, který doma nechal i novomanželku. Našel jste si nějakou americkou komunitu, přátele?

Vážně špatná doba. Vybral jsem si angažmá v Česku, abych poznal evropský styl hokeje, což se povedlo. Ale také proto, že jsem chtěl poznat jiné země, jejich kulturu. Bohužel tohle vše koronavirus zatím kazí, protože třeba ze spousty hradů a zámků jsem viděl jen několik památek v Praze – hrad nebo Karlův most. Ani do okolních států se nedostanu, byť jsem to měl také v plánu. Manželku sem zatím nepustí, přitom zde měla být už před dvěma měsíci, to je také hodně špatné. Takže můj den sestává z tréninku, pak cesty domů a koukání do telefonu, případně na Netflix.

Jste Američan a vaši zemi čekají i ve světě hodně sledované prezidentské volby. Budete volit, a jak to vůbec vy Američané máte, když jste mimo mateřskou zem?

Pokud jste jako já v zahraničí, nebo i v jiném americkém státě, než kde máte trvalé bydliště, musí vám poslat volební lístky. Vyplněné je posíláte zpět, nicméně ke mně putovala jen psaní od mých rodičů snad dva měsíce. Vše je teď pomalé, i pošta, hlavně kvůli koronaviru. Vezměte si, že moje rodina mi posílala psaní, když jsem ze Států odjížděl, což bylo na konci prvního zářijového týdne. A přišla mi před třemi dny.

A stihnete odvolit?

Vím, že je to důležité, takže bych moc rád. Nejlepší by bylo, kdyby moje lístky mohli vyplnit rodiče a odnesli to k volbám za mne. Jenže v USA musíte prokázat, že jste skutečně doma, pokud chcete z domova odvolit. Tak uvidíme, zda to stihnu.

Sledujete dění kolem vyhroceného a vyrovnaného souboje Trump versus Biden? A prozradíte, koho z vyrovnané dvojky zvolíte?

Víte, oba kandidáti mají svoje plusy i minusy. Já to samozřejmě sleduji a vidím, že za vlády Donalda Trumpa se obrovským způsobem snížila nezaměstnanost. Tak nízká snad ještě nikdy nebyla. Zároveň vidím jeho negativa, hlavně občas řekne něco, co by říkat neměl. To samé Biden, také on má svoje plusy i minusy. I proto zatím ještě nevím, komu dám svůj hlas.

Vraťme se do Čech, vaše Kladno nyní stejně jako některé další kluby jezdí trénovat na otevřený stadion v Dobříši. Kanaďana bych se neptal, ale vy jste Američan, máte s otevřeným ledem nějakou zkušenost?

Mám a výbornou. Ještě v juniorce jsme hráli na baseballovém stadionu, kde bylo několik tisíc lidí, což bylo báječné. Nicméně trénink na takovém kluzišti jsem poprvé absolvoval tady a je fajn, že máme aspoň někde místo, kde se připravovat můžeme i během omezení. Musím ale říci, že je to úplně něco jiného než na klasickém stadionu.

Co se vám v Čechách líbí zatím nejvíc?

Dobroty (smích). Svíčková, tu už miluju, fantastická omáčka! A ještě jeden neskutečný zákusek, ale nevím, jak se jmenuje. Musím to najít na internetu…. (po chvíli hledání volá) Áá, větrník!! Ten tedy také miluju!

A co vám nechutná vůbec?

To nevím, ale je tady jídlo, které z Ameriky neznám – tatarák. Kluci v kabině mi ho doporučují, já ale nevím, trochu se syrového masa bojím. Přece jenom ho ale asi zkusím.

A sportovní cíle?

Mým hlavním cílem je hrát v Evropě nejvyšší soutěž. A nejlepší bude, když to bude tady v Kladně, protože klub má skvělé fanoušky a ti by si extraligu zasloužili.