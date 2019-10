Kobra Praha – Kolín 5:1

Po první třetině prohrávali 0:4. I když byla hra vyrovnaná, domácím do sítě spadlo vše, na co sáhli. A Denis Heldák toho byl důkazem. Během deseti minut totiž kozlům nastřílel hattrick. Když pak Šťastný přidal gól ve vlastním oslabení, nevypadalo to s kozly vůbec dobře.

Ti se snažili pak dotáhnout, ale domácí dobře bránili své pásmo a snížit se Kolínu povedlo až v úplně poslední minutě druhého dějství. Přesilovku proměnil Šafránek, a vykřesal tak kozlům ještě naději.

U naděje i zůstalo. V poslední třetině další branku nepřidali, a naopak šest vteřin před koncem inkasovali ještě popáté.

Branky: 2. Heldák (Furch, Šefl), 10. Heldák (Antončík, Furch), 12. Heldák (Antončík), 14. Šťastný (Valík), 60. Šťastný (Novák)– 40. Šafránek. Rozhodčí: Luczków. Vyloučení: 7:3, navíc Mrkvička (KOB) 10 min os. trest. Využití: 0:1. Oslabení: 1:0. Třetiny: 4:0, 0:1, 1:0. Diváci: 76.

Kolín: Sejpal (Hermann) – Březina, Jelínek, Barták, Pýcha, Hanzl, Pilný, Havelka – Semirád, Mašín, Stehlík, Malý, Kysela, Němec, Procházka, Kozák, Martínek, Zumr, Šafránek.