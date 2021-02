V Litoměřicích prohráli kolínští hokejisté 1:5 a porážku chtěli soupeři vrátit v domácím prostředí. Jenže Litoměřice jsou čtvrtým nejlépe střílejícím týmem Chance ligy a navíc mají v poslední době vynikající formu. V posledních deseti střetnutích nastřádali dvaadvacet bodů. Naopak Kolín v pondělí doma padl 4:5 se Sokolovem. Kolínu se proti Severočechům nedaří, prohráli 2:4, selhali tak podruhé v řadě.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Litoměřice | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Brzy se ukázalo, jak budou hosté nepříjemným a silným protivníkem. Jako první si vypracovali velkou příležitost, když se dostali do přečíslení dva na jednoho, ale Sejpal se včas přesunul a šanci zmařil. Domácí vystřelili na bránu až v sedmé minutě a hned to byla gólová trefa. Do listiny střelců se zapsal Mašín po nenápadné akci.