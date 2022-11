Než se stačili hosté rozkoukat, prohrávali o tři góly. To běžela teprve devátá minuta. Přišel oddechový čas kolínské střídačky a střídání mezi tyčemi. Soukupa nahradil v bráně Sajdl. Jenže ten odolával jen chvíli, když domácí udeřili počtvrté. Poté lídr tabulky troch polevil a hosté toho využili. Po dvou slepených gólech oživili Kozlové naději.

Jenže v prostřední periodě Poruba zase odskočila, dala dva góly a s tím už se dalo jen těžko něco dělat. Druhou část zakončil svým druhým gólem Veselý. Ztráta tří gólů proti rozjetým domácím hokejistům byla hodně.

Ratbořský Kuthan dostal za hanlivé výkony stopku na čtyři zápasy

Velmi kuriózní moment nastal ve čtvrté minutě poslední třetiny. Poruba hrála přesilovku pět na tři, gólman Bláha ale chyboval v rozehrávce a puk skončil v jeho síti. To byla ale také gólová tečka za utkáním.

Ohlasy po utkání



Jiří Režnar (HC RT TORAX Poruba 2011): „Utkání jsme začali velice dobře, nátlakově a rychle jsme vedli 4:0. Vypadalo to na lehký duel, ale Kolín je silný mančaft. Stejně jako třeba Šumperk nebo pardubické béčko. Ty týmy jsou sice dole, ale jsou nepříjemné a když dostanete gól, těžko se dostáváte zpátky do zápasu, protože dobře brání. Samozřejmě když dáme šest branek, neměli bychom čtyři dostat, ale i taková utkání jsou. Poděkování znovu patří také divákům, kteří přišli v hojném počtu, což se v Porubě dřív nenosilo. Po porážce v Třebíči jsou to pro nás důležité tři body.“

Petr Martínek (SC Marimex Kolín): „Předvedli jsme velice špatný výkon a po zásluze prohráli. Nevím, co s námi dvě třetiny bylo. Domácí hráli velmi dobře, ale my v podstatě neexistovali. Neplnili jsme nic, co jsme si před zápasem řekli. Výsledek 6:4 ještě pro nás vypadá slušně, ale všichni víme, jak to bylo. Chvílemi to pro nás vypadalo úplně strašidelně a musím přiznat, že jsem měl strach z velkého debaklu. Těžko se mi utkání hodnotí. Musíme si jej rozebrat, protože jsme nehráli dobře.“

V dalším kole soutěže hrají Kozlové na svém ledě. Ve středu hostí od 18 hodin Duklu Jihlava.

Branky a nahrávky: 1. Šlahař, 7. Berisha (Klimíček, Vachovec), 9. Hrníčko (Střondala, Christov), 13. Berisha (Pšurný, Šlahař), 30. Christov (Klimíček, Hrníčko), 35. Šoustal (Vachovec, Lemcke) – 18. Veselý, 19. Dlouhý (Korkiakoski, Cibák), 39. Veselý (Čáp, Král), 44. Čáp. Rozhodčí: Koziol, Grygera – Hanzlík, Otáhal. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1028. Střely na branku: 42:35. Třetiny: 4:2, 2:1, 0:1.

HC RT TORAX Poruba 2011: Bláha – Klimíček, Lemcke, Urbanec, Voráček, Sedlák, Krenželok – Gřeš, Vachovec, Šoustal – Šlahař, Pšurný, Berisha – Vildumetz, Toman, Karafiát – Christov, Střondala, Hrníčko – Häring.

SC Marimex Kolín: Soukup (9. Sajdl) – Čáp, Jelínek, Cibák, Niko, Zajíc, Křepelka – Sklenář, Matějček, Král – Dlouhý, Korkiakoski, Veselý – Síla, Morong, Ouřada – Šedivý.