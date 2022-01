Zrušit domácí utkání ale není jen dát informaci na web a hotovo. „Přesně tak. Když jsme před víkendem rušili domácí utkání se Sokolovem den předem, měly jsme s kolegyní na seznamu osmnáct položek. A některé z nich pak dál řešili naši kolegové. Obtelefonovat se musí několik desítek lidí, kteří chod utkání A týmu zajišťují,“ popsala důležité „zákroky“ Marvánková.

Musí se vyřešit již zakoupené vstupenky, informace se musí publikovat na ideálně všech místech, kde je vyvěšená. Je toho opravdu hodně.

Kolín ale není jen A tým, ale jsou tu i další týmy. Může se stát, že je potřeba zrušit více střetnutí víkendu nebo daného kola. „Ano, třeba před uplynulým víkendem jsme rušili hned čtyři utkání mládeže a jeden turnaj. A když si člověk myslí, že má vyhráno, tak v neděli ve dvě hodiny odpoledne volá trenér B týmu, že právě utkání zrušila Čáslav. Hodinu před odjezdem. Takže zastavit a volat. A rušit,“ přibližuje peripetie současné doby členka realizačního týmu kozlů.

Dostali strach? Kolín chtěl hrát se Šumperkem, ten odmítl

Dá více práce zrušit utkání Chance ligy a třeba mládežnického celku nebo je to zhruba stejné? Co se týče domácích utkání, víc práce dá samozřejmě zrušit utkání Chance ligy. Z utkání se pořizuje video přenos, na utkání hraje reprodukovaná hudba, otevřen je fanshop, otevřeny jsou pokladny, musí být na místě hasiči, lékař, záchranná služba, otevřeno je VIP s hosteskami, stánky s občerstvením. Je toho opravdu hodně a to výčet ještě není kompletní. U mládeže se musí zrušit především rozhodčí a zdravotník, samozřejmě pak ledová plocha. Zbytek detailů řeší vedoucí týmů, ale určitě je toho mnohem méně než u áčka.

Kolín úzce spolupracuje s extraligovým Hradcem Králové. V této době je hodně důležitá součinnost obou klubů. „To jistě. Když se ale bavíme o rušení nebo překládání utkání, v tom ta spolupráce samozřejmě klíčová není. Momentálně je ale konec přestupního období, takže se úzce řeší hráčské a sportovní záležitosti. To se ale děje především mezi trenéry a manažery týmů. Já jako řadový funkcionář mám na starost jen byrokracii kolem toho,“ usmívá se hokejová bafuňářka, která kroutí na střídačce už několikátou sezonu.

Pro hráče je určitě těžké být stále ve střehu, připravovat se na další zápasy a čekat, který zápas se konečně odehraje. Podobné je to ale i u funkcionářů, kteří za vším tím stojí.

„Těžké to je také. Hlavně po psychické stránce. Připravit utkání zabere hodně času a není to otázka jen jednoho dne. Opakované rušení je hodně demotivující. Jednak se ve vteřině ruší hodiny do té doby provedené práce, u které je jasné, že se bude zanedlouho dělat znovu, protože se zápasy, doufejme, budou dohrávat,“ uvedla Marvánková. „Především ale chybí to, proč se všichni kolem hokeje pohybujeme – zápas, utkání. Vrchol přípravy hráčů i naší. Říká se, že bez práce nejsou koláče, ale rušení zápasů je mnoho práce bez koláčů,“ smutně zakončila Tereza Marvánková Hölzlová.