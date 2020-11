Datum prvního zápasu je jasný. Kolín zahájí pokračování soutěže ve středu 25. listopadu. Kolín bude na svém zimním stadionu hostit Baník Sokolov. „Už je to tutovka,“ těší se na restart sezony kolínský trenér Petr Martínek (na snímku).

Spekulovalo se o tom, že Chance liga odstartuje už o následujícím víkendu. Nakonec byl start odložen. „Mělo to tak být, ale nakonec to nedopadlo. Termín utkání byl odsunut s ohledem na dohady okolo testování,“ prozradil Martínek.

Sokolov odehrál před přerušením soutěže osm zápasů, v nichž získal patnáct bodů a patří mu pátá pozice aktuální a neúplné tabulky. Kolín je sice v osmnáctičlenném pelotonu až na patnácté pozici, ovšem odehrál jen šest zápasů. V těch posbíral šest bodů. „Moc se na první utkání těšíme. Těšili jsme se už na tuto sobotu, ale to nedopadlo,“ usmál se kolínský kormidelník.

Jeho tým se připravoval několik týdnů na „suchu“, hráči nabírali kondici v lese a na umělce. Na ledě jsou kolínští borci od 4. listopadu, kdy se mohli hokejisté s profesionálními smlouvami vrátit do svých ledových arén. ,,Máme už klasický režim, dvakrát denně na ledě. Odpolední tréninky, které máme v plném počtu, chodíme na dvě skupiny,“ řekl na začátku listopadu Martínek.

Teď čeká Kozly pořádně nadupaný program. Ve středu doma Sokolov, v sobotu výlet do Poruby, v úterý do Havířova. Ve čtvrtek hostí Kolín doma Šumperk, v sobotu jede do Jihlavy a pak čekají Kozly tři domácí zápasy. To bude pořádný nápor. „Náročné to bude. Ale máme široký kádr a nějak to prostřídáme,“ má jasno Petr Martínek. „Hlavní je, že už budeme konečně hrát. Jenom trénovat není to pravé. Zápasy to je úplně něco jiného. Minulý týden jsme měli tři herní tréninky za sebou a kluky to moc bavilo,“ řekl trenér Kozlů.“ Moc se těšíme, jen je škoda, že nemohou na stadion diváci.“

Nejbližší program Kozlů

ST 25. 11. SC Kolín – Baník Sokolov

SO 28. 11. Torax Poruba – SC Kolín

ÚT 1. 12. Havířov – SC Kolín

ČT 3. 12. SC Kolín – Draci Šumperk

SO 5. 12. Dukla Jihlava – SC Kolín

ST 9. 12. SC Kolín – Stadion Vrchlabí

SO 12. 12. SC Kolín – Ústí nad Labem

PO 14. 12. SC Kolín – Frýdek-Místek