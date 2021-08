Kolín – Salzburg 2:4

První branka padla při nestandardním počtu hráčů na ledě. Při hře čtyři na čtyři se prosadil rakouský Brennan. To bylo tři minuty před koncem třetiny. V prostřední části Veselý srovnal, ale další dvě trefy si připsali opět hosté. V závěrečné desetiminutovce pojistili čtvrtým gólem své vedení, konečnou podobu výsledku dal kolínský Jakub Sklenář čtyři minuty před sirénou.

„Na úvod je nutné říct, že to bylo hodně zajímavé utkání. Nejen atraktivitou soupeře, ale rozhodně také herním výkonem našeho mužstva,“ ocenil vystoupení svého týmu jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Nevím, jak budou spokojeni trenéři rakouského mužstva, my ale spokojeni být můžeme. O trošičku byl soupeř lepší, ale my jsme dokázali sehrát důstojnou partii. Rozhodlo to, kdo udělá více chyb. A to jsme byli my. Na kdyby se nehraje. Každopádně jsme jim byli důstojným soupeřem. Takže převažují pozitiva, i když se najdou i negativa. Plnili jsme to, co jsme chtěli,“ dodal kouč Martínek.

Branky a nahrávky: 28. Jan Veselý (David Šafránek, Zdeněk Čáp), 56. Jakub Sklenář (Lukáš Krejčík) – 17. Brennan (LoVerde, Loney), 31. Wimmer (Huber, Predan), 40. Tim Harnisch, 54. Nissner. Třetiny: 0:1, 1:2, 1:1.

SC Kolín: Sajdl – Čáp, Piegl, Šalda, Kukla, Kachyňa, Váchal, Klodner – Jankovský, Šafránek, Král – Poppel, Sklenář Jakub, Krejčík – Sklenář Dominik, Štohanzl, Veselý – Síla, Zumr, Petržilka – Dvořák.