A nyní může představit výsledek: Do Kolína se přesouvá slovenský obránce Jakub Cibák ze slovenského týmu HK Dukla Michalovce, a to prozatím na měsíc. Třiadvacetiletý zadák letos do soutěžního zápasu slovenské Tipos extraligy nenastoupil, v loňské sezoně odehrál za Košice 45 zápasů s bilancí 5 branek a 4 nahrávky.

Kanonýr Deníku Petr Pavlík: Být fotbalista je pěkné zaměstnání

„Na trhu jsme hledali obránce, který by doplnil náš kádr. Kuba hrál v loňské sezoně slovenskou extraligu za Košice, nyní měl působit v Michalovcích, ale z určitých důvodů tam nehrál. Po konzultaci s trenérem, který ho velmi dobře zná ze společného působení v Košicích, jsme se rozhodli jej angažovat, v případě vyřízení všech potřebných dokumentů by i hned v zápase proti Šumperku měl nastoupit,“ říká manažer kolínského A mužstva Lukáš Krejčík s tím, že klub se připravuje i na případné možné další změny v mužstvu.

Daniel Krátký