Úvodní dvacetiminutovka příliš vzruchu na ledě nepřinesla. V vidění bylo mnoho nepřesností, gólmani byli skoro bez práce. Chyby, které oba protivníci dělali, nedokázala druhá strana potrestat.

První gól padl v polovině zápasu. A vsítili jej domácí hokejisté. Zmatku a nepřehledné situace dokázal využít Teper. Nejlépe se zorientoval a poprvé překonal Soukupa v kolínské bráně. Hned nato měli domácí další obrovou šanci, ale Dostálek nedokázal trefil odkrytou klec. Hostům varování nestačilo, zřejmě jej nebrali vážně. Kolín chyboval v rozehrávce v blízkosti své brány, Vrdlovec našel výhodně postaveného Havránka a ten měl dost času na to, aby si puk narovnal pěkně na bekhend. Pak se předvedl domácí gólman Kacetl, který předvedl jistý zákrok při pokusu kolínského kapitána Koukala. Kozlové měli tlak i šance, jejich snažení ale gól nepřineslo.

Video: Legendy na kolínském zimáku nadchly. Exhibiční zápas měl úplně všechno

Zkraje třetí části ujeli dva hostující hráči na jednoho, ale Kacetl se dokázal přesunout a vytáhl další parádní zákrok. Pak už ale nestačil na pokus Fina Korkiakoskiho, pro kterého to byl první gól v kolínském dresu. V polovině třetí periody ujeli opět dva kolínští hokejisté na jednoho domácího, ale opět gólově nezakončili. Kolín vypálil na domácího gólmana ještě několik střel, ten ale odolal. A to i závěrečné power play, kterou hráli Kozlové více než minutu. Tři body tak zůstaly doma.

„Jsme zklamaní. Předvedli jsme dobrý výkon, ale na jeden gól se těžko vyhrává a boduje, natož venku,“ byl po zápase smutný jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „V prostřední třetině jsme udělali dvě fatální chyby. Pak jsme soupeře mačkali ale bylo to málo. My potřebujeme bodovat a to se nám nepodařilo. Kluci odevzdali maximum, ale na body to nestačilo. Měli jsme problém v koncovce, situace jsme zbytečně přehrávali. Místo abychom stříleli, tak jsme si před bránou přihrávali. Je to poučení do dalších zápasů. Dřeli jsme, makali, ale body nemáme,“ litoval Martínek.

Další utkání sehrají kolínští hokejisté ve středu na svém ledě, od 18 hodin budou hostit pardubickou rezervu.

Branky a nahrávky: 31. Teper (Hotěk, Havránek), 34. Havránek (Vrdlovec, Lyszczarczyk) – 47. Korkiakoski (Dlouhý). Třetiny: 0:0, 2:0, 0:1.

HC Frýdek-Místek: Kacetl – Havránek, Teper, Kowalczyk, Zeleňák, Adámek, Žůrek, Homola – Dostálek, Vrdlovec, Svačina – Hotěk, Zeman, Lyszczarczyk – Ramik, Matěj, Bednář – Macháček, Jobánek, Geidl.

SC Marimex Kolín: Soukup – Cibák, Čáp, Hladík, Niko, Táborský, Naar – Dlouhý, Koukal, Veselý – Sklenář, Korkiakoski, Král – Síla, Morong, Ouřada – Šedivý, Matějček, Lang.