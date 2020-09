Kozlové nejsou zvyklí na velké stadiony, tisíce diváků, tím méně na užší led nebo vymoženosti multikostky nad ledem. K tomu proti nim stála staronová posila Kladna Tomáš Plekanec, na lavičce i Jaromír Jágr, a tak zněl hlavní úkol svěřenců trenéra Martínka poměrně jasně: Nepo….t se!

To se Kolínu povedlo, zkraje zápasu se dostával do velkých šancí a třetí v pořadí byla tak čistá, že jí Václav Jankovský po chybném vyjetí brankáře Košarišťana nepohrdl – 0:1. Radost docela početného kolínského kotle byla obrovská, ale trvalo jen chvíli, Račuk si hezkou stahovačkou udělal místo a vyrovnal. Sejpala následně překonal ještě Kubík po učebnicové přesilovkové akci s Plekancem a Hlavou a Rytíři začali zápas ovládat.

"Chtěli jsme se dobře připravit, protože jsme byli sedmnáct dní jsme bez zápasu. Začátek z naší strany ale nebyl dobrý. Dostali jsme gól, prohrávali jsme a prvních deset minut od nás opravdu nebylo dobrých," uznal asistent trenéra Kladna Jiří Burger.



Jeho tým vygradoval nápor v úvodu druhé třetiny, kdy zápas dalšími dvěma brankami prakticky rozhodl a to ještě Sejpal dva úniky Filipovi lapil. Na akce Plekancovy formace však nestačil ani on. Už téměř legendární bývalý kapitán české reprezentace nejprve vyslal do sóla Kubíka a tenhle mladý borec mu pak asistenci vrátil, když mohl sám před Sejpalem završit hattrick.

Kozlové se zklidnili po následném oddechovém čase a i díky kladenským faulům hru vyrovnali. Velkou šanci na dramatizaci skóre odmítli při dvouminutové přesilovce pět na tři, kterou ale brzy zmírnilo Krejčíkovo seknutí do lapačky Košarišťana.



Poslední část už byla hlavně o kladenské ofenzivě, Kozlové toho měli plné kecky. Sejpal dokonce nevydržel v bráně, když ho dvakrát zblízka překonal hromotluk Pitule a sólo proměnil přes jeho beton i Račuk. Náhradník Martínek se ve zbylých jedenácti minutách také musel otáčet a už odolal. Na druhé straně mohl aspoň malou radost udělat kotli Kolína Petržilka, avšak v sólu přestřelil.



"Od stavu 2:1 do stavu 4:1 náš výkon nebyl špatný, potom se to ale narušilo vyloučeními. Ve druhé třetině jsme jich měli asi pět, což z naší strany nebylo úplně ono. Ve třetí třetině jsme se ale vrátili k hokeji, který jsme chtěli hrát, a vysoko jsme vyhráli," dodal Jiří Burger.



Hostující kouč Petr Martínek pogratuloval domácím k dobrému výkonu a jednoznačnému vítězství. "Byli jasně lepší. My jsme ale vstoupili do utkání aktivně a deset minut jsme byli Kladnu více než vyrovnaným soupeřem. Vypracovali jsme si dvě vyložené šance, které jsme nedali, a pak jsme dali po chybě soupeře na 1:0. Tam se zápas v našich hlavách zlomil, protože v tom momentě si moji svěřenci asi mysleli, že dají šest gólů, což bylo samozřejmě nereálné. Přestali jsme dobruslovat dozadu, Kladno přebralo otěže a zbytku zápasu jasně dominovalo," hodnotil trenér Kolína.



Kladno nyní nastoupí ve středu od 18 hodin proti Slavii, což je náhradní duel místo Přerova, kde hráči jsou karanténě.

Rytíři Kladno – Kolínští Kozlové 7:1 (2:1, 2:0, 3:0 ).



Branky a nahrávky: 13. Račuk (Guman), 17. Kubík (Hlava, Plekanec), 24. Kubík (Plekanec, Frye), 27. Plekanec (Kubík), 42. Pitule (Hajný, Š. Bláha), 48. Račuk (Zelingr), 49. Pitule (Mikliš) – 12. Jankovský. Rozhodčí: Bejček, Valenta – Flegl, Beneš. Vyloučení: 6:4, využití: 1:0. Diváků: 1670.



Kladno: Košarišťan – Kehar, Zelingr, Mikliš, Frye, V. Sorokin, Ticháček, Štochl – Melka, Plekanec, Kubík – Guman, Račuk, Bílek – Š. Bláha, Pitule, Hajný – Filip, Šapovaliv, Hlava.



Kolín: Sejpal (49. O. Martínek) – Husa, Kukla, Blaha, Pýcha, Muška, Zdeněk – Jankovský, Šafránek, Z. Král – L. Krejčík, Zumr, Síla – Mašín, Štohanzl, Petržilka – Kozák, Semirád, Němec.