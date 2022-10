Nepovedl se nám moc vstup do zápasu. První polovinu utkání jsme byli horším týmem, ale potom jsme si řekli něco v kabině. Snažili jsme se to otočit, ale bohužel to nevyšlo.

Zdálo se, že vám jejich tvrdá a účelná hra úplně nevoněla…

Frýdek hrál dobře do defenzivy. Byli tvrdí, dohrávali nás a my obránci jsme většinou neměli tolik času. Navíc se nám nedařilo prostřelit jejich gólmana. Byli obětaví, to jim vyhrálo zápas.

Po odstoupení Jána Nika kvůli zranění jste s beky různě točili…

Začínali jsme na tři obrané dvojice. Po tvrdém zákroku z toho ale vypadl Ján Niko, museli jsme to dohrávat na pět obránců, takže jsme se různě točili.

Jak to máte s dojížděním, tréninky a podobně? Asi jste většinu času v Liberci…

Jsem strašně rád, že nám Kolín umožnil hrát tady, že dostáváme celkově dost prostoru, a to jak v přesilovkách, tak i v oslabeních. Máme to tak, že normálně trénujeme v Liberci. Sem jezdíme většinou před zápasem na ranní rozbruslení, pak tu odehrajeme zápas, zabalíme se a jedeme zpátky do Liberce.

Daniel Krátký