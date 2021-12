V sestavě kozlů už nebude zkušený obránce Ondřej Kachyňa, který odešel do Dukly Jihlava. Opačným směrem putoval další zkušený bek Ján Niko.

Pohled na aktuální tabulku soutěže a následující soupeře znamená jediné: nyní půjde o hodně. „Teď se bude dost lámat chleba,“ uvědomuje si při pohledu na protivníky jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. A vlastně celý klub.

Kolín jede ve středu do Ústí nad Labem, pak hraje třikrát za sebou doma – postupně hostí Havířov, Frýdek-Místek a Benátky. Pak vyrazí do Šumperku. A to jsou všechno týmy, které jsou v bezprostřední blízkosti Kolína. Tedy v tabulce Chance ligy.

Kozlové mají na kontě 33 bodů a jsou na třináctém místě tabulky. Naposledy vyhráli doma 4:2 nad pátým Prostějovem. A to by je mělo dostatečně nabudit na důležité souboje. „Na to bychom měli navázat. Ale to si říkáme pokaždé a moc nám to nejde. Musíme doufat,“ věří v dobré výsledky v následujících zápasech kouč Martínek.

Ve středu půjde o souboj dvou sousedů v tabulce. Ústí je jen o jedinou příčku lepší a má 35 bodů, tedy o dva více. Ve víkendovém double přijede nejprve Havířov, ten je s 24 body na poslední šestnácté příčce (Kadaň je prvním sestupujícím), hned v neděli pak Frýdek-Místek, který je desátý a má jen o šest bodů více než hráči v modrobílých dresech. No a následně přijedou Benátky, těm patří patnáctá pozice a s 29 body. Dva dny před štědrým dnem vyrazí kozlové do Šumperku, který je se 35 body jedenáctý. Fanoušci tak určitě očekávají bodové hody. Jenže snadné to nebude, to ví každý.

„Budeme se snažit získat co nejvíce bodů. Budeme dělat možné i nemožné, abychom měli bodovou šňůru a mohli bychom odskočit do klidnějších vod. Ale všem týmům teď půjde o hodně,“ má jasno Petr Martínek.

Posledním prosincovým duelem pak bude souboj Kolína na ledě Dukly Jihlava, které patří čtvrté místo a má 47 bodů. Tam může Kolín asi jen překvapit. Ale proč ne…

To leden už bude zase výrazně výživnější. Kolín sehraje jedenáct duelů, první mač se hraje už 3. ledna.

Prosincový program

ST 1. 12.: Ústí nad Labem – Kolín (18)

SO 4. 12.: Kolín – Havířov (17)

NE 5. 12.: Kolín – Frýdek-Místek (17)

SO 11. 12.: Kolín – Benátky nad Jizerou (17)

ST 22. 12.: Šumperk – Kolín (18)

ST 29. 12.: Jihlava – Kolín (18)