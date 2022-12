Tenhle zápas si kolínští hokejisté za rámeček určitě nedají. Dva góly byly na prostějovské Jestřáby hodně málo, ti nakonec skórovali šestkrát. Gólman Soukup vydržel v bráně Kolína do třetího gólu, pak přenechal své místo náhradníkovi Sajdlovi.

Od úvodních minut se hrálo spíše podle hostujících not. Hosté byli aktivní a několikrát pěkně zatopili brankáři Soukupovi. Poprvé byli domácí za svoji pasivitu potrestáni v páté minutě, kdy hráli v oslabení. Prostějov předvedl parádní kombinací, na jejímž konci byl Jiránek. Domácí se mohli dostat do zápasu, ale pokus Ouřady zastavila tyč. No a vzápětí udeřilo na druhé straně. Staněk jen tak ledabyle nahodil puk na bránu a ten skončil k údivu všech až v síti. Ke konci třetiny zaměstnal Pavelku Pajer, ale hostujícího gólmana trefil jen do ramena.

Ještě větší pohroma čekala na domácí hokejisty v prostřední třetině. Hosté se snažili o útočný hokej a za to byli odměněni. A ne jednou, ale hned třikrát. V polovině zápasu Jansa plácl do kotouče tak dobře, že zapadl za Soukupa. Ten po této brance přenechal místo mezi třemi tyčemi svému kolegovi Sajdlovi. Druhý brankář Kozlů ale odolával jen chvíli, po třech minutách jej pokořil Novák, který se dostal do pásma hodně jednoduše. A aby toho nebylo málo, trefil se podruhé v zápase Jansa. Kolín byl na ručník, diváci neskrývali své rozčarování. Alespoň trochu je uklidnil dvě minuty před koncem prostřední periody Pajer, po ideální přihrávce od Matějčka.

Pokud chtěli domácí utkání alespoň trochu zdramatizovat, museli by držet ve třetí části čisté konto. To však vzalo za své hodně brzy. Po třech minutách a devatenácti vteřinách zůstal zcela volný Jansa, který napálil puk parádně pod víko a zkompletoval svůj hattrick. Brankové hody pokračovaly. Za minutu se měnilo skóre znovu, do listiny střelců se zapsal domácí Morong. A bylo to také naposledy, takže to nemohlo pokazit radost hostům a nemohlo dát naději domácím.

„Utkání se nehodnotí vůbec lehce, předvedli jsme špatný výkon ve všech směrech. Nebyli jsme důrazní ani brusliví, na ledě jsme vlastně neexistovali,“ přiznal na pozápasové tiskovce jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Nezachytili jsme úvod střetnutí, soupeř se brzy v přesilovce po našem laciném faulu dostal do vedení a od té doby dominoval. Malinký záblesk jsme měli ve druhé třetině, když jsme snížili. Když to řeknu blbě, tak to byla hra kočky s myší. I v hokeji se ale bohužel takové dny sejdou, kdy tým není optimálně naladěný. To nás ale neomlouvá. Musíme se z toho poučit a hodit vše za hlavu. Mrzí nás to ale hlavně kvůli fanouškům, kteří za námi jeli do Zlína i na Vsetín, kde jsme podle mě předvedli velmi dobré výkony. A teď jsme jim to vrátili takhle. Za to se můžeme jenom omluvit, doufejme, že je brzy potěšíme lepším výkonem,“ věří Martínek.

„Chytli jsme teď určité sebevědomí, získali tři body. Ale výkon nebyl dobrý. Nebylo to z naší strany v tempu, přehrávali jsme situace. Vždycky, když jsme se dostali do úzkých, tak jsme ale dali gól. Přálo nám štěstí. Navíc Kolín hlavně doma hraje výborně, takže jsme moc rádi, že jsme tady dokázali vyhrát. Navíc i šest gólů se nedává každý den, jsem rád, že jsme se utrhli. Musíme takhle pokračovat dál. Byli jsme se podívat na Kolín v neděli ve Zlíně, bylo vidět, že hrál na tři útoky. Zkrátka třetí zápas v pěti dnech byl znát. Nám to pomohlo, jelikož i my točili jedenáct útočníků,“ uvedl po utkání Aleš Totter, trenér týmu LHK Jestřábi Prostějov.

V sobotu hrají Kolínští opět venku, v 17 hodin se postaví Litoměřicím na jejich ledě.

Branky a nahrávky: 38. Pajer (Matějček), 45. Morong (Dlouhý, Veselý) – 5. Jiránek (Jáchym, Jansa), 11. Staněk (Hašek), 30. Jansa, 33. Novák (Ostřížek), 34. Jansa (Malák, Slanina), 44. Jansa (Jáchym, Poledna). Třetiny: 0:2, 1:3, 1:1.

SC Marimex Kolín: Soukup (30. Sajdl) – Čáp, Jelínek, Aubrecht, Niko, Cibák, Křepelka, Naar – Dlouhý, Morong, Veselý – Sklenář, Moravec, Ouřada – Síla, Matějček, Pajer – Lang.

LHK Jestřábi Prostějov: Pavelka – Kubeš, Valenta, Malák, Poledna, Staněk, Pěnčík, Hamšík – Jiránek, Jáchym, Novák – Burian, Ostřížek, Hašek – Slanina, Venkrbec, Jansa – Jandus, Maruna.