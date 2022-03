Kolínští hokejisté se v první třetině hodně těžko prosazovali v útočném pásmu, hostující tým pečlivě bránil a aktivnější domácí celek do vyložených šancí téměř nepouštěl. Největší příležitost úvodní části tak měli hosté, ale Kuzněcov vytáhl proti nájezdu Gřeše skvělý zákrok. Diváci se tentokrát hrou tolik nebavili, především pak neviděli ani jeden gól.

V podobném duchu se nesla také prostřední třetina, místo pohledného hokeje byl vidět urputný boj, často plný nepřesností. Nejprve musel několikrát předvést svoje umění kolínský gólman, poté i Brízgala mezi tyčemi porubské brány. Ke konci druhé části se činili především tradiční kolínští střelci Šafránek a především Veselý, ale ani jednou hostujícího brankáře nedokázali překonat. A když už se to Veselému povedlo, zastavil se puk o tyčku.

Dvacet minut nic, čtyřicet minut také nic. Na první gól se čekalo až do 45. minuty. Ale ke smůle domácích jej vsítili hosté. Finský útočník Korkiakoski si dal velkou práci, vyhrál dva souboje a až napodruhé prostřelil Kuzněcova. Kozlové v dalších minutách přiložili pod kotlem. Jenže překonat vynikajícího Brízgalu se jim nepovedlo. Ten ukázal hned několik famózních zákroků. No a pak přidali hosté druhou branku. Do přečíslení dva na jednoho ujeli Gřeš a Jenyš a druhý jmenovaný mířil přesně. Jiskřičku naděje vykřesal kapitán Krejčík, z bezprostřední blízkosti pokazil radost hostujícímu brankáři a připravil jej o vychytanou nulu. Pak kozlové zkusili hru v šesti bez gólmana, to byla ale krátká epizoda a Poruba přidala díky Žovincovi definitivní razítko na svou výhru.

„Jsme zklamaní. Čekali jsme, že podáme nějaký slušný výkon, ale ten jsme nepodali. Málo jsme bruslili, netlačili jsme se do branky. Měli jsme nějaké šance, ale to nestačilo. Na druhou stranu musíme být pokorní, hlavní cíl záchranu jsme splnili. Porážka nás mrzí hlavně kvůli divákům, ti si zasloužili lepší výkon,“ okomentoval utkání jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

Branky a nahrávky: 58. Krejčík (Veselý, Šafránek) – 45. Korkiakoski (Guman, Jenyš), 54. Jenyš (Gřeš, Barinka), 59. Žovinec (Hajný). Třetiny: 0:0, 0:0, 1:3.

SC Marimex Kolín: Kuzněcov – Kukla, Piegl, Čáp, Pinkas, Čížek, Zorko, Klodner - Pajer, Šafránek, Veselý – Král, Miškář, Sklenář – Ouřada, Štohanzl, Krejčík – Svoboda, Matějček, Síla.

HC RT TORAX Poruba: Brízgala – Urbanec, Voráček, Husa, Szathmáry, Žovinec, Barinka – Špaček, Hrníčko, Vachovec – Stloukal, Gřeš, Korkiakoski – Jenyš, Guman, Carter – Réway, Bitten, Toman.