Příprava hokejistů jde do finiše. Kozlové sehrají už jen dva zápasy

Pomalu ale jistě jde do tuhého. Boj o místo v kádru kolínských hokejistů vrcholí. Hráči mají už jen dva přípravné zápasy na to, aby přesvědčili trenéry o tom, že patří do týmu. Pak už přijdou na řadu mistrovské zápasy v Chance lize.

Z přípravného hokejového utkání Kolín - Jihlava (1:2) | Foto: Foto: Michal Bílek

Kozlové sehrají poslední dva duely – jeden doma, druhý na ledě soupeře. V obou poměří síly s celky, se kterými se budou potkávat v sezoně. V úterý 31. srpna hostí kolínský tým na své ledě mužstvo Třebíče. Zápas začne v 17.30 hodin. Ve čtvrtek pak jedou Kozlové na generálku do Jihlavy. Tam bude mít zápas úvodní buly v 18 hodin. První mistrovské utkání sehraje Kolín na ledě soupeře. Bude to v sobotu 11. září od 17 hodin v Přerově.