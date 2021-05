Příprava bude vrcholit společnými testy. V červnu by se měli dostat na led

Ještě před pár dny bojovali o body v Chance lize, když nepostoupili do play off, měli hokejisté Kolína volno. To jim ale už skončilo. Poprvé se sešli v přípravě na novou sezonu. Neoblíbená suchá příprava Kozlům začala.

Dril. První trénink absolvovali hokejisté Kolína tradičně v posilovně. Suchá příprava jim začala | Foto: Foto: Tereza Marvánková Hölzlová

Po dvacetiminutovém zapracování s výklusem a atletickou abecedou připravili trenéři Jiří Kadlec s Petrem Martínkem týmu na přivítanou posilovnu zaměřenou především na dolní polovinu těla. Na dvanácti stanovištích v kruhovém tréninku hráči cvičili nejen se stroji a činkami, ale i s vlastní vahou, lavičkou či powerballem. „Budeme trénovat od pondělí do pátku až do posledního června. Příprava bude vrcholit společnými testy. Pak bude tři týdny volno. Náplň bude stejná jako každý rok, ale letos bychom se měli dostat v červnu i na led,“ prozradil trenér Petr Martínek, že kromě posilovny, lesa, umělky, atletického tunelu a výběhu do kopců čeká kolínské hráče několik tréninků na ledě v Hradci Králové. „Spolupracovat budeme i s kondičním trenérem Michalem Tvrdíkem z Hradce Králové,“ nastínil Martínek. ANKETA: Nejpopulárnějším hráčem na Kolínsku je Miroslav Doležal Přečíst článek › Kolínské trenérské duo Martínek – Kadlec se navíc rozroste o čtyřicetiletého Jana Šťastného. Ten do Kolína přichází po dvouletém působení v Košicích a bude fungovat jako spojka mezi Hradcem Králové a Kolínem. „S Honzou Šťastným jsme se domluvili prozatím na roční spolupráci. Ta bude spočívat mimo jiné v dohlížení na rozvoj zejména mladých hráčů, kteří budou působit v Kolíně. Má spoustu zkušeností na poli trenérském i manažerském, naposledy si vedl velice dobře v Košicích. Věříme, že nám pomůže splnit jeden z hlavních cílů směrem ke Kolínu, a to udržení prvoligové příslušnosti,“ uvedl generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček. Právě s Hradcem Králové má totiž trenér Šťastný podepsanou smlouvu. „Nového trenéra vnímáme jako velký přínos a vzhledem k jeho zkušenostem v profesionálním hokeji se můžeme hodně přiučit,“ doplnil kolínský manažer Jan Stehlík. Jan Šťastný pochází z Litoměřic, ale trenérské zkušenosti sbíral řadu led především v Liberci, Slavii, Chomutově a naposledy na Slovensku v Košicích. Šťastný řadu let působil jako asistent trenéra Vladimíra Růžičky. Angažoval se jak v dospělém, tak mládežnickém hokeji a zkušenosti sbíral kromě Slovenska i na stážích v Rakousku (Salzburg), Finsku (Kärpät Oulu), Švédsku (Färjestad, HV71), Švýcarsku (Davos) a Německu (Berlín). Tvář Fevoluce vs. dlouholetý šéf jednoho z okresů. Kdo bude nástupcem Liby? Přečíst článek › Z realizačního týmu naopak vypadl Jiří Pecka, který se bude od nadcházející sezony naplno věnovat trenérské práci u mládeže. „Bude mít na starost dva týmy a časově by nebylo možné toto s prací u áčka skloubit. Nejen v přípravě, ale i v sezoně, kdy se budou o víkendech křížit časy utkání,“ řekl Martínek. Na tréninku měli trenéři k dispozici zhruba dvacet hráčů. Kromě nemocného Davida Šafránka chyběl v posilovně také Lukáš Krejčík, který se po operaci kolene připravuje individuálně. Naopak se objevily nové tváře, především mladíků z Hradce Králové.

