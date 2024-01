Samozřejmě jsem rád, že jsme vyhráli. Jsem moc rád, že jsem si mohl zahrát po dlouhé době Chance ligu. Od rána, co jsem přijel na stadion, jsem si celý den užil. Byla dobrá atmosféra, všichni mě přijali. Ta výhra večer byla taková příjemná tečka a jsem rád, že jsem k tomu přispěl.

Váš přesun do Kolína byl hodně rychlý. Jak se to všechno seběhlo?

Už jsme trošku v kontaktu byli, ale je pravda, že to bylo rychlé. Dohodli jsme se férově během chvíle a teď mohu pomoci Kolínu. Tak to má být.

Do zápasu Chance ligy jste nastoupil po dvou letech. Byl to pro vás velký rozdíl oproti druhé lize?

Chance liga je hodně náročná, hraje se opravdu naplno a je to těžká soutěž. Spousta lidí ji podceňuje, ale fakt je náročná. Teď jsem to zase poznal na vlastní kůži. Jsem ale rád, že jsem si zase mohl vyzkoušet tak dobrou a kvalitní soutěž.

Přišel jste, abyste nahradil zraněného kapitána Koukala. To je jistě hodně zavazující…

To se musím zasmát. Koukal je legenda, skvělý hokejista. My jsme se vlastně domlouvali už v době, kdy ještě hrál. Je ale pravda, že to pak bylo o něco rychlejší. Byl bych ale mnohem raději, kdyby s námi Petr Koukal hrál.

Znal jste předtím někoho z kolínské kabiny?

Samozřejmě. Proti některým klukům jsem hrál, některé znám dlouho. Znám třeba Soukupa dlouho, Skořepu nebo Krále. Hráli jsme proti sobě, takže je fajn, že jsem nešel úplně do neznáma.

Měl váš přesun do Kolína také co do činění s tím, že se Ústí potýká s finančními problémy? Nejste jediný, kdo kádr Ústí opustil…

Nabídky jsem měl i dříve, ale chtěl jsem zůstat. Věřil jsem, že se ta situace zlepší. Dva měsíce jsme nedostali výplatu, příjemné to nebylo. Ale když jsem odcházel do Kolína, tak už jsem měl zaplaceno. Chtěl jsem si ještě zkusit Chance ligu, navíc se do Ústí mohu vrátit. Odejít do Kolína bylo hlavně sportovní rozhodnutí.