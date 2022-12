Kolínští hokejisté mohli směle pomýšlet na dva body. V prodloužení hráli čtyři minuty přesilovou hru čtyři na tři, ale gól z toho nevytěžili. Šance měli i domácí, ovšem také bez brankového úspěchu.

První třetina, která se hrála ve svižném tempu, branku nenabídla. Na tu se čekalo až do 31. minuty, kdy zametl puk do brány hostující Morong. To bylo v početní výhodě. Domácí vyrovnali na konci druhé periody a také to bylo v přesilové hře. Ani závěrečná část gól nepřinesla, takže se šlo do prodloužení a následně na penalty. V těch urvaly druhý bod Litoměřice.

„V Litoměřicích jsme chtěli získat bod, což jsme splnili, ale spokojeni nejsme. Měli jsme na výhru, v závěru třetí třetiny jsme měli před sebou prázdnou branku, kterou jsme nedali a osud nás potrestal,“ litoval jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „V prodloužení jsme měli čtyřminutovou přesilovku, kterou jsme taky nevyužili. Pro bod jsme jeli, chtěli jsme nakonec dva, měli jsme i na tři a máme jeden. Jsme zklamaní, ale klukům nemůžu nic vytknout,“ připustil Martínek.

„Do utkání jsme nevstoupili moc dobře, navázali jsme na horší výkon z Chrudimi, ale musím říct, že během druhé třetiny jsme se zlepšili. Nejsme zatím schopni proměnit šance, které si vytvoříme. S troškou štěstí se nám zápas povedlo dotáhnout až do nájezdů, které jsme vyhráli, za což jsme moc šťastní. Teď si odpočineme, potrénujeme a snad se vrátíme ke hře, kterou jsme hráli tak před pěti koly,“ doudal po zápase Radim Skuhrovec, trenér Stadionu Litoměřice.

V dalším kole soutěže hrají kolínští hokejisté opět na ledě soupeře. V pondělí se předvedou v Sokolově. Utkání začne v 18 hodin.

Branky a nahrávky: 39. Válek (Procházka, P. Svoboda), rozh. náj. Slavíček – 31. Morong (Veselý). Rozhodčí: Svoboda, Valenta – Kokrment, Maňák. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 820. Střely na branku: 37:35. Třetiny: 0:0, 1:1, 0:0.

HC Stadion Litoměřice: T. Král – Jebavý, Hampl, Výtisk, Veber, J. Šedivý, Holý, Němec – Válek, Jícha, Svoboda – Procházka, Kuťák, Slavíček – Ton, Kracík, Koláček – Cikhart, Pártl, Gajda.

SC MARIMEX Kolín: Soukup – Piegl, Čáp, Aubrecht, Niko, Cibák, Zajíc, Jelínek, Naar – Veselý, Morong, Z. Král – Dlouhý, Sklenář, Polák – Síla, Matějček – D. Šedivý, Lang.