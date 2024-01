Přerovská obrana excelovala. Kozlové vyšli u Zubrů střelecky naprázdno

Pro oba soupeře to byl hodně důležitý zápas, jednalo se o souboj sousedů z tabulky. Pokud by Kolín uspěl v Přerově v zápase Chance ligy za tři body, na Zubry by se dotáhl. Jenže to se nestalo. O vítězství domácích rozhodla první třetina, v níž dali dva góly během minuty. Další branka už nepadla. Pro Kozly je to o to horší, že se jim nepříjemně přibližují celky pod nimi.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Vsetín (1:5) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský