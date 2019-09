„Neřekl bych, že to byl jednoduchý zápas, ale sehráli jsem jinou partii než minule. Číňané mě svým způsobem i překvapili. Byli brusliví, snaživí. Měli spoustu přečíslení. Branku ale nedali. Extra zklamáním pro mě nebyli,“ shrnul utkání trenér Kolína Petr Martínek.

Čínský celek, který se v Čechách připravuje na olympijské hry v Pekingu sice branku nevstřelil, ale měl řadu příležitostí skórovat. V největší šanci se předvedl Hou Yuaang, jehož stahovačka a střela na roh branky ale nakonec neuspěla.

„V určitých fázích a určitých situacích si mi líbili a měli tam zajímavé momenty. My byli ale kompaktnější a zkušenější tým. Oni hodně bruslili, my jsme si mezi nimi dávali přihrávky,“ popsal Martínek.

Kolínský mančaft se postupně dostřílel až na výsledek 10:0. Hattrick si připsal Šafránek, dvě branky přidali Procházka a Netušil, po jedné pak Malý, Stehlík a Mašín.

„Pro každého hráče je důležité, že si dá branku, že si srovná sebevědomí. Myslím, že to bylo rozprostřené do celého týmu a že to je v pořádku,“ dodal kolínský lodivod.

Kolín nyní čeká týden pauza. Další utkání hraje v sobotu v Příbrami.

Branky: 5. Procházka (Stehlík), 6. Šafránek (Malý, Zumr), 9. Malý (Šafránek), 13. Stehlík (Procházka), 19. Šafránek (Malý), 32. Netušil (Hanzl), 39. Procházka (Martínek), 40. Netušil (Kozák, Mašín), 50. Mašín (Stehlík), 54. Šafránek (Pýcha, Zumr). Rozhodčí: Velčovský – Křivohlavý, Klouda. Vyloučení: 4:8. Využití: 3:0. Oslabení: 0:0. Třetiny: 5:0, 3:0, 2:0. Diváci: 764.

Soupiska Kolína: Sejpal (Martínek O.) – Březina, Jelínek, Barták, Pýcha, Hanzl, Pilný, Havelka – Martínek R., Netušil, Procházka, Mašín, Němec, Malý, Kozák, Stehlík, Zumr, Šafránek.