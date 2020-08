Na jedné straně se tak utkali třeba osmnáctiletý Pavel Musil a na straně druhé devětačtyřicetiletý Jiří Honz. „Čtyřicítka ještě neznamená smrt,“ uklidňoval oslavence moderátor Martin Dejdar.

Kromě hokejového mače to měla být ale hlavně zábava a návrat do krásné hokejové minulosti. „Pro nás pro všechny to bylo kouzelné, protože něco takového se v Kolíně dlouho neudálo, jestli se vůbec něco takového událo, a myslím si, že všichni odcházeli spokojeni,“ rozjímal po utkání organizátor a oslavenec Petr Martínek.



„Všichni jsme si to moc užili. Bylo to moc hezké. Myslím si, že jsme to s Petrem dobře zorganizovali a jsem za to hrozně moc rád,“ přidal se k němu druhý oslavenec Jindřich Čejka.

Z úst ostatních účastníků nevycházela jiná slova, než slova chvály a spokojenosti. „Je to super, zase se takhle sejít. Je škoda, že se to nedělá častěji,“ usmál se Michal Král. „Zavzpomínali jsme si. Nějaké historky byly připomenuté a bylo to pěkné,“ přidal se Jiří Kadlec. A takhle by se dalo pokračovat do nekonečna.



Zkrátka. Úspěch na plné čáře. Oceněný šesti sty diváky, kteří se přišli podívat. „Je léto, jsou prázdniny, dovolené, byl pracovní den. Je to krásná návštěva a jsme maximálně spokojeni a doufáme, že spokojeni byli i lidi a odezva bude jen pozitivní,“ vyřkl po zápase přání Petr Martínek, který ač zářil spokojeností s jednou věcí spokojen nebyl.

A to byl výsledek. Tým 1970 zvítězil sice 8:5, ale organizátor akce si představoval branek víc. „Nejsem vůbec spokojený s výsledkem. Chtěl jsem výsledek 12:12 nebo 13:13. Myslím si, že to bylo až trošku moc hrané na obranu. Měla to být show pro lidi,“ vysvětlil.

Hokejový podvečer si nikdo nenechal pokazit ani nečekaným výpadkem proudu, který na čas utkání přerušil, a znamenal taky dohrávání zápasu za romantického přítmí. „ Samozřejmě nás to trošičku zamrzelo. Přemýšleli jsme o tom, že zápas ukončíme, protože jsme nechtěli, aby se někdo nezranil, hlavně nikdo z A-mužstva, protože mají sezonu před sebou. Ale bylo by to nefér vůči lidem, takže jsme to dohráli a jsem rád, že to proběhlo v klidu,“ řekl k nastalé situaci Čejka.

Tým 1970

Brankáři: Martin Neruda, Martin Hušek, Ondřej Martínek

Obránci: Karel Nedbal, Petr Martínek, Jindřich Čejka, Luboš From, Jiří Kampe, Václav Nedbal, David Švanda, Jan Hurt, Stanislav Bednář

Útočníci: Jiří Kadlec, Michal Král, Karel Kozdera, Karel Jelínek, Josef Hasil, Martin Turyna, Jiří Bartoň, Jiří Honz, Pavel Hartman, Jiří Pecka, Robin Martínek, Petr Průcha



Tým A

Brankáři: Jiří Blažek, Jaroslav Brázdil

Obránci: Petr Pýcha, Pavel Kubát, Tomáš Poláček, Vojtěch Přibyl, Martin Barták, Tomáš Procházka

Útočníci: Josef Malý, Pavel Musil, Lukáš Skokan, Jan Kubišta, Petr Pospíšil, Martin Mejzr, Martin Dulovec, Milan Pomichálek, Jan Hloušek, Václav Čtvrtečka, Karel Manhart, Petr Morkes