Nebylo to tak jednoznačné jako v předchozích třech vzájemných utkáních, ale kolínští hokejisté ani napočtvrté s čínským týmem druhé ligy nezaváhali. V sobotu vyhráli na jeho ledě 7:3.

Z utkání SC Kolín - China Golden Dragon (10:0). | Foto: Jan Kobzáň

Rozhodli o tom vlastně už v první části, ale pojistili si to až v té poslední. Na první i druhý gól Kolína domácí reagovali a vyrovnali. Kozlové dali v prvním dějství však branku ještě třetí, do kabin šli s vedením, a to byl vlastně ten rozhodující moment. Od té doby totiž vedli. Ve druhé části chvíli i o dva góly, ale čínský tým se znovu přiblížil na rozdíl jedné trefy. Ale nevyrovnal.