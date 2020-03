Poslední utkání s Táborem bude už vlastně přípravou na vyřazovací část, nebude to ostrý zápas v pravém slova smyslu. Tabulku totiž výsledek tohoto utkání už neovlivní. Přesto se hraje o výhru. Před vyřazovacími boji se chtějí všechna mužstva dostat do pohody.

Kolín a Tábor si na své zápasy play off ale trochu počkají. První Kolín a druhý Tábor totiž postoupily rovnou do semifinále play off, a to znamená, že svou sérii začnou až ve středu 18. března. Do té doby budou mít volno. I proto je jejich středeční utkání důležité, bude je udržovat v tempu a zápasové chuti.

Kolín pak dál čekají ještě dva přátelské zápasy. V úterý 10. března jedou Kozlové do Vrchlabí, v pátek 13. března přijede Vrchlabí do Kolína.

Poslední zápas základní části, který rozhodne pouze o tom, o kolik bodů Kolín vyhraje základní část, začíná na kolínském ledě v 18.07 hodin.