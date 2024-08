Příprava kolínských hokejistů na novou sezonu Maxa ligy se zkomplikovala. Na vině je porucha na chlazení ledové plochy a mužstvo se musí připravovat v Praze. Mládežníci jezdí na zimní stadion do Čáslavi, což pochopitelně přináší také problémy. A tým Kozlů se měl na svůj led vrátit po druhém přípravném utkání v Liberci, nyní je však jisté, že dříve než jednadvacátého srpna to nebude. Spíše se tato čekací lhůta prodlouží.

První přípravné utkání před svými fanoušky měl sehrál kolínský tým v úterý 20. srpna, ten se nakonec odehraje v Kutné Hoře. Soupeřem bude Kozlům rezerva Pardubic. Poté se vydají na turnaj do slovenského Zvolena a odehrají utkání na ledě Litoměřic. Pak už se vrátí do domácího prostředí na generálku proti Salcburku 6. září.

Na zimním stadionu se začalo chladit už na začátku srpna, ale s tím přišly komplikace. Nejprve se datum prvního tréninku posunul jen o několik dní, ale poté rozbitá součástka toto datum odsunula až na 21. srpna. Stadion je pod správou společnosti SMSK, která nyní pracuje na co nejrychlejším opravení.

„Během výměny poškozeného kompresoru byla zjištěna další neočekávaná závada, která pravděpodobně vedla k celé havárii. Jedná se o poškození výměníku, který propouští chladivo, a to s největší pravděpodobností způsobilo poškození kompresoru. Z tohoto důvodu bude nutné vyměnit také tento výměník a odstavit celou technologii chlazení. V současné době intenzivně hledáme alternativní řešení, které by umožnilo zprovoznění chlazení v co nejkratším termínu. Už nyní je však jisté, že předpokládaný termín dokončení ledové plochy kolem 21. srpna 2024 nebude možné dodržet,“ stojí ve vyjádření společnost SMSK, která zimní stadion spravuje.

(s přispěním Davida Hory)