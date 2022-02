Oba gólmani se předháněli v parádních zákrocích, proto padly jen tři góly. Střelci si mohli hlavy ukroutit. Jenže vyhrát mohl jen jeden. A Kolín domácí veledůležité utkání nezvládl. Na svém zimáku prohrál podruhé za sebou. A to je velký problém…

První velkou šanci zápasu měli hostující hokejisté, ale Pajerovu hrubku nepotrestal Peterek. V samostatném úniku mířil vedle. Kolín nebral varování vážně a Frýdek udeřil. K Michálkovi se odrazil pu od zadního mantinelu a hostující borec využil zakrytého výhledu Kuzněcova. S blížícím se koncem úvodní dvacetiminutovky přišla přesilová hra Kolína. Miškář zavezl puk do útočného pásma, přihrál najetému Veselému a ten prokázal svoji střeleckou pohotovost a formu. Byl to pro něj gól číslo 22 v letošní sezoně. Kozlové byli o něco aktivnější, ale nebezpečnější byli v první části spíše hosté.

Jestliže byli hosté o něco nebezpečnější v první třetině, tak to trojnásob platilo v té druhé. Kuzněcov se měl v bráně Kolína co ohánět. Často měl i velké štěstí. Přesto Frýdek jednou skóroval. Ve hře čtyř proti čtyřem v polovině zápasu si vzal puk u mantinelu kapitán Christov, najel si do výhodné pozice a překonal kolínského gólmana podruhé. Hosté byli v laufu a ostřelovali bránu domácích o sto šest. Brankář modrobílých předvedl několik parádních zákroků a držel kozly při životě. Domácí mohli být rádi, že hosté nějaký gól nepřidali, šance na to rozhodně měli.

Závěrečné perioda už branku nepřinesla. Domácí si vytvořili tlak, měli spoustu střeleckých pokusů, ale na výtečného gólmana Baroše recept nenašli. Ten předvedl nespočet parádních zákroků a dovedl svůj tým k vítězství. Hodně důležitému…

„Pro nás je to komplikace. Hlavně proto, že jsme prohráli v rychlém sledu dvakrát po sobě doma o gól a to je těžké. A to jsme rozhodně nepodali špatný výkon,“ vyprávěl po utkání kolínský trenér Petr Martínek. „Oba týmy hrály výborně do defenzivy, bylo zřejmé, že oba celky chtějí a potřebují tři body. V závěru jsme měli dvě velké šance, kdy už jsme hráli vabank, ale nedali jsme. Takový je hokej. Musíme jít dál, bojovat a získat důležité body v dalším zápase,“ řekl po utkání kolínský trenér.

V sobotu hrají kozlové krajské derby na ledě Benátek nad Jizerou. Utkání začne v 17 hodin.

Branky a nahrávky: 18. Veselý (Miškář, Niko) – 9. Michálek (Lyszczarczyk, Komorski), 31. Christov (Ogurcov). Třetiny: 1:1, 1:0, 0:0.

SC Marimex Kolín: Kuzněcov – Kukla, Piegl, Niko, Pinkas, Čížek, Zorko, Váchal - Veselý, Šafránek, Jankovský – Miškář, Štohanzl, Sklenář – Pajer, Matějček, Krejčík – Ouřada, Morong, Síla.

HC Frýdek-Místek: Baroš – Zbořil, Michálek, Ogurcov, Korím, Adámek, Ciura, Kareš – Šedivý, Bartoš, Šlahař – Lyszczarczyk, Komorski, Klimša – Christov, Peterek, Martynek – Hrubec, Čmiel, Blaško.