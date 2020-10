Venku porážky, doma výhry? Tak zatím vypadá zápis hokejistů Sparty v nové extraligové sezoně. Včera večer porazili před až pohřebně prořídlými ochozy v O2 areně 3:0 Liberec a pomstili se za úterní prohru na severu Čech. Stejným výsledek skončil i nedávný domácí duel Pražanů se Zlínem, takže na vlastním ledě sparťané ještě neinkasovali.

Zato venku to ambicióznímu týmu moc nešlape. Ze tří utkání na zimácích soupeřů nevyhrál ani jeden. Od Sparty se čekalo mnohem víc a i proto byl včerejší úspěch tak důležitý. Kdyby přišlo další škobrtnutí, nálada v kabině by klesla o dalších pár stupňů Celsia níže.

Druhý gól domácích byl zásadní

„Pro nás to byl těžký zápas, protože jsme věděli, že už potřebujeme vyhrát. Do hry se trochu vkrádala nervozita a z toho pak pramenily chyby a výpadky. Dneska to nebylo až tak odlišné od úterý, ale bylo to s vítězným koncem pro nás, to jsme potřebovali,“ pochvaloval si sparťanský trenér Josef Jandač.

Skóre duelu otevřel už v páté minutě Filip Chlapík, čerstvá posila z NHL. Útočník Ottawy se mezi kruhy opřel do puku a brankář Petr Kváča byl bezmocný. Pro vývoj utkání byl zásadní druhý gól domácích, o který se v úvodu druhé třetiny postaral při vlastním oslabení forvard David Dvořáček.

„To byl asi klíčový okamžik. Potřebovali jsme pak vstřelit kontaktní gól, což se nám bohužel nepovedlo. Slabá produktivita nás dnes stála body,“ litoval (zastupující) trenér hostů Jiří Kudrna.

Sparta přitom gentlemansky nabídla Liberci víc než dost šancí na zdramatizování utkání. Ve třetí dvacetiminutovce šli na trestnou lavici postupně čtyři hokejisté domácích (po „stupidních faulech“, jak se vyjádřil kouč Jandač), jenže Bílí Tygři byli při početní výhodě bezzubí. „Pomohl nám bezchybný výkon gólmana,“ pochválil Jandač Matěje Machovského. Pro něj šlo o druhé čisté konto v sezoně, pro Spartu o cennou výhru.